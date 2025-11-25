Ένα λάθος στο Google Maps καταστρέφει χωριό - Ζημιές σε ιστορικές γέφυρες και σπίτια

Ιστορικές γέφυρες, τείχη, σπίτια, ακόμη και αυτοκίνητα στο Lulligton έχουν υποστεί ζημιές από τότε που τα φορτηγά διέρχονται από το χωριό για να φτάσουν στο κοντινό Frome.



Το χάος ξεκίνησε τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους ντόπιους, όταν το Google Maps άρχισε να προτείνει το μικρό χωριό τους στο Somerset ως συντομότερη διαδρομή προς την πόλη αντί για τον κεντρικό δρόμο. Και από τότε, έχουν «βομβαρδιστεί» από φορτηγά, προκαλώντας χάος και ζημιές στους δρόμους. Έχουν επίσης αρχίσει να εμφανίζονται πινακίδες που προειδοποιούν τους οδηγούς ότι «δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε βαρέα φορτηγά» και τους προτρέπουν να μην «ακολουθούν τα συστήματα πλοήγησης».



Βίντεο και φωτογραφίες από ντόπιους, που δημοσιεύει η Daily Mail, δείχνουν ότι ορισμένα φορτηγά έχουν κολλήσει στους στενούς δρόμους και προσπαθούν να κάνουν όπισθεν για να ξεφύγουν.



Ο Gus Colquhoun, πρόεδρος της Lullington Parish Meeting, εξήγησε ότι δεν υπήρχε «μεγάλο» πρόβλημα στο παρελθόν, μέχρι που η Google άρχισε να κατευθύνει τους οδηγούς προς τα εκεί. «Το πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για μονοπάτι, οπότε αν έρθει ένα φορτηγό, δεν έχει πού να πάει – δεν μπορεί να κάνει αναστροφή και δεν μπορεί να επιστρέψει». «Πρέπει να κάνουν όπισθεν σε όλο το μήκος του χωριού με ένα τεράστιο φορτηγό - και αυτό είναι καταστροφή».

Η γέφυρα στο Lullington έχει υποστεί ζημιές δύο φορές φέτος από φορτηγά, εξήγησε ο κ. Colquhoun. «Δεν φταίνε οι οδηγοί των φορτηγών, γιατί απλώς ακολουθούν το GPS τους», είπε. «Το πρόβλημα είναι ότι ο δήμος δεν έχει κάνει τίποτα για να το διορθώσει».



«Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν μέσα και έξω από το χωριό είναι μονόδρομοι, οπότε δεν υπάρχουν σημεία προσπέρασης και σίγουρα δεν υπάρχει τρόπος να περάσει ένα φορτηγό τέτοιου μεγέθους».



Η Nicola Hall, που ζει στο χωριό εδώ και 45 χρόνια, είπε ότι οι ντόπιοι «ανησυχούν» για τις περιουσίες τους. «Υπάρχει ένα σπίτι με στέγη από άχυρο που, όταν περνάει φορτηγό, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη στέγη και αυτό κοστίζει χιλιάδες», είπε η 74χρονη.



«Η γέφυρα είναι εντελώς κατεστραμμένη τώρα. Δεν νομίζω ότι ούτε η εταιρεία φορτηγών ούτε το Google Maps αναλαμβάνουν την ευθύνη. Θα έπρεπε. Εξαιτίας τους συμβαίνει αυτό», σημείωσε.



Στο μεταξύ, η Tanja Barefield αποκάλυψε ότι κάθε εβδομάδα ένα φορτηγό κολλάει στο χωριό - και χρειάζεται μιάμιση ώρα για να ξεκολλήσει. «Τόσο εγώ όσο και ο σύζυγός μου εργαζόμαστε από το σπίτι, οπότε μας έχει πάρει πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να βγαίνουμε έξω και να μετακινούμε τα αυτοκίνητά μας», είπε. «Δεν φταίνε αυτοί, γιατί προφανώς δεν γνωρίζουν την περιοχή και έχουν οδηγηθεί σε αυτό το χωριό μέσω του Google Maps».

Ο κ. Colquhoun είπε ότι ήρθαν σε επαφή με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας φορτηγών, οι οποίοι παραδέχτηκαν ότι φταίνε και προσπαθούν να επισκευάσουν τους κατεστραμμένους τοίχους.