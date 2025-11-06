Παραλύουν οι ΗΠΑ: Το κυβερνητικό shutdown ακυρώνει πάνω από 4.000 πτήσεις τη μέρα

Μειώνονται οι πτήσεις στις ΗΠΑ κατά 10% από την Παρασκευή όπως είχε προαναγγείλει το flash.gr εκτός και αν πληρωθούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ή τερματιστεί το κυβερνητικό shutdown.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανακοίνωσαν μείωση κατά 10% στην προγραμματισμένη εναέρια κυκλοφορία σε τουλάχιστον 40 μεγάλα αεροδρόμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός και εάν επιτευχθεί συμφωνία έως την Παρασκευή για την πληρωμή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ή για τον τερματισμό του lockdown της κυβέρνησης.

«Θα μειώσουμε τις δυνατότητες» ως προς την εκτέλεση πτήσεων «κατά 10% σε 40» αεροδρόμια, από τα πλέον πολυσύχναστα της χώρας, εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Σον Ντάφι, ο υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Μας λείπουν 2.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας», διευκρίνισε και πρόσθεσε πως πρέπει να «μειωθεί η πίεση», να ελαττωθεί ο αριθμός των πτήσεων που επιβλέπονται.

Οι ΗΠΑ διένυαν χθες την 36η ημέρα δημοσιονομικής παράλυσης -- πρόκειται για το πιο παρατεταμένο shutdown στην ιστορία τους.

Από την 1η Οκτωβρίου, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν περιέλθει από τεχνική άποψη σε ανεργία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να εργάζονται απλήρωτοι. Δεν θα τους καταβληθούν οι μισθοί παρά αναδρομικά, αφού τερματιστεί η κρίση.