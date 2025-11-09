Χάος στα αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω του shutdown – Έχουν ακυρωθεί ήδη πάνω από 2.500 πτήσεις

Σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων καταγράφονται σε αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 10% τις πτήσεις σε 40 από τα πλέον πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας. Το μέτρο αποφασίστηκε στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με στόχο τη μείωση της πίεσης στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και τη διατήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Όπως μεταδίδει το CNBC, περισσότερες από 2.500 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί ενώ περίπου 7.000 πτήσεις έχουν καθυστερήσει εν μέσω της περιόδου των Ευχαριστιών, ενώ οι αερομεταφορές καταγράφουν αυξημένα λειτουργικά προβλήματα λόγω ελλείψεων προσωπικού. Χιλιάδες ελεγκτές συνεχίζουν να εργάζονται χωρίς αμοιβή, γεγονός που έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα κόπωσης και αποχωρήσεων.

Τόσο ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Π. Ντάφι, όσο και ο Διοικητής της FAA, Μπράιαν Μπέντφορντ, τόνισαν ότι το μέτρο είναι «προσωρινό αλλά αναγκαίο», επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν 2.740 καθυστερήσεις, ενώ πιλότοι και προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για τους αυξημένους κινδύνους ασφαλείας.

Τα αεροδρόμια που επηρεάζονται περισσότερο

Μεταξύ των αεροδρομίων όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι:

Χάρτσφιλντ–Τζάκσον Ατλάντα (Γεωργία)

Ντάλας Λαβ Φιλντ (Τέξας)

Ρόναλντ Ρίγκαν Ουάσιγκτον Νάσιοναλ & Ντάλες (Βιρτζίνια)

Χιούστον Χόμπι (Τέξας)

Φορτ Λόντερντεϊλ / Χόλιγουντ (Φλόριντα)

Βαλτιμόρη / Ουάσινγκτον (Μέριλαντ)

Σινσινάτι / Βόρειο Κεντάκι

Χονολουλού (Χαβάη)

Ντένβερ (Κολοράντο)

Η πολιτική διάσταση του shutdown

Το Shutdown, που έχει φτάσει ήδη τις 40 ημέρες, αποτελεί το μακροβιότερο στην ιστορία των ΗΠΑ και οφείλεται στο αδιέξοδο μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για την έγκριση του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ιδίως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται χωρίς πληρωμή, ενώ ορισμένες υπηρεσίες παραμένουν κλειστές ή υπολειτουργούν. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ως κύριους υπεύθυνους για το αδιέξοδο.