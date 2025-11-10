Συμφωνία στη Γερουσία για να τερματιστεί το shutdown -Πρώτο βήμα για την επανεκκίνηση της κυβέρνησης

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξε σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τερματίζοντας τον κίνδυνο παρατεταμένου «λουκέτου» σε δημόσιες υπηρεσίες. Η συμφωνία εγκρίθηκε ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, που είχαν διαφωνήσει για το ύψος και τις προτεραιότητες των δαπανών.



Το πακέτο χρηματοδότησης προβλέπει προσωρινή κάλυψη των λειτουργικών αναγκών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δίνοντας στο Κογκρέσο επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση του ετήσιου προϋπολογισμού. Παράλληλα, αποφεύγονται άμεσες επιπτώσεις σε μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, κοινωνικές υπηρεσίες και λειτουργίες κρίσιμων τομέων, όπως οι αερομεταφορές και η ασφάλεια.



Η συμφωνία αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων τους επόμενους μήνες, καθώς τα δύο κόμματα εξακολουθούν να διαφωνούν σε βασικά σημεία δημοσιονομικής πολιτικής.

Τραμπ: Πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown

«Θα λέγαμε ότι πλησιάζουμε στο τέλος του shutdown», είπε στον Τύπο ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο αφού πέρασε το σαββατοκύριακο στο οίκημά του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.



Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί και από τα δυο σώματα του ομοσπονδιακού Κογκρέσου και να υπογραφτεί από τον πρόεδρο Τραμπ.



Εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί δημόσιοι λειτουργοί έχουν τεθεί από τεχνική άποψη στην ανεργία ή εργάζονται χωρίς να πληρώνονται αφότου ενέσκηψε το shutdown την 1η Οκτωβρίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην καταβολή κοινωνικών επιδομάτων και στις αερομεταφορές.