Πιλότος γίνεται viral εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ: «Το αεροσκάφος δεν θα κουνηθεί, εκτός αν...»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η ομιλία ενός κυβερνήτη της Delta Airlines, του Κρίστοφερ Πένινγκτον, προς τους επιβάτες μιας πτήσης προς το Ράλεϊ. Εν μέσω shutdown στις ΗΠΑ, που έχει φέρει πολύ σοβαρά προβλήματα, μεταξύ άλλων, στις πτήσεις, ο πιλότος πήρε το τηλέφωνο της καμπίνας και είπε:



«Ξέρω ότι σήμερα έχουμε αρκετούς νευρικούς επιβάτες, κάτι απολύτως κατανοητό. Αυτό το αεροσκάφος δεν θα κουνηθεί ούτε ένα εκατοστό, εκτός αν ο συγκυβερνήτης μου, Μάικλ κι εγώ είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι ασφαλές», ανέφερε αρχικά.



Για να συμπληρώσει εμφανώς φορτισμένος: «Πριν φύγω από το σπίτι, η μικρή μου μόλις έμαθε τη λέξη «παγωτό». Με έβαλε να της υποσχεθώ ότι θα της πάρω όταν γυρίσω σπίτι. Τίποτα κι εννοώ τίποτα, δεν μπορεί να βρεθεί ανάμεσα σε μένα, αυτό το κοριτσάκι και το παγωτό της».



Επίσης, είπε σε όλους να στείλουν μήνυμα στις οικογένειές τους, να διαλέξουν τα αγαπημένα τους παγωτά και να χαλαρώσουν.



🚨 DELTA PILOT GRABS THE INTERCOM - AND SILENCES THE ENTIRE PLANE



“I know we probably have quite a few nervous flyers today…perfectly understandable. This aircraft doesn’t move an inch unless my co-captain Michael and I are absolutely certain it’s safe.”



Then he says the line… pic.twitter.com/2BOkcyMpIB — HustleBitch (@HustleBitch_) November 10, 2025

Τα αεροδρόμια που επηρεάζονται περισσότερο

Μεταξύ των αεροδρομίων όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση είναι:



-Χάρτσφιλντ–Τζάκσον Ατλάντα (Γεωργία)

-Ντάλας Λαβ Φιλντ (Τέξας)

-Ρόναλντ Ρίγκαν Ουάσιγκτον Νάσιοναλ & Ντάλες (Βιρτζίνια)

-Χιούστον Χόμπι (Τέξας)

-Φορτ Λόντερντεϊλ / Χόλιγουντ (Φλόριντα)

-Βαλτιμόρη / Ουάσινγκτον (Μέριλαντ)

-Σινσινάτι / Βόρειο Κεντάκι

-Χονολουλού (Χαβάη)

-Ντένβερ (Κολοράντο)