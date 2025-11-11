Χάος στις ΗΠΑ με τις ακυρώσεις πτήσεων: Με λεωφορεία και τρένα οι μετακινήσεις ενόψει Thanksgiving

Οι Αμερικανοί επιλέγουν όλο και περισσότερο λεωφορεία και τρένα για να ταξιδέψουν στους προορισμούς τους για την Ημέρα των Ευχαριστιών φέτος, την ώρα που ορισμένοι αναγκάζονται να ακυρώσουν τελείως τα σχέδιά τους εξαιτίας των προβλημάτων στις αερομεταφορές μετά την έναρξη του ομοσπονδιακού «shutdown».

Ταξιδιώτες αγανακτισμένοι από την αύξηση του αριθμού των πτήσεων που ακυρώνονται και τη μεγάλη αναμονή για τον έλεγχο των αποσκευών τους καταρτίζουν εναλλακτικά σχέδια για να ταξιδέψουν ακόμα κι αν η Γερουσία προχώρησε σε βήματα για να τερματιστεί η δημοσιονομική παράλυση, καθώς αναμένεται να περάσει κάποιος χρόνος προκειμένου οι αεροπορικές μεταφορές να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα., αναφέρει το Reuters.

Οι κρατήσεις εισιτηρίων σε τρένα και λεωφορεία για την περίοδο των διακοπών του Thanksgiving αυξήθηκαν 12% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον ιστότοπο ταξιδιωτικών αναζητήσεων Wanderu. Ορισμένες ημερομηνίες αναχωρήσεων καταγράφουν αυξήσεις έως και 20-30% σε ετήσια βάση στις κρατήσεις, είπε ένας εκπρόσωπος Τύπου, με αξιοσημείωτη αύξηση στη ζήτηση για ταξίδια στα περίχωρα του Σεντ Λούις, της πόλης της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον.

Μόνο χθες ακυρώθηκαν 2.400 πτήσεις

Μόλις εβδομάδες πριν από μία από τις πιο δραστήριες ταξιδιωτικές περιόδους της χρονιάς, αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν χθες περίπου 2.400 πτήσεις και καθυστέρησαν πάνω από 9.500 πτήσεις. Την Κυριακή, περίπου 2.950 πτήσεις ακυρώθηκαν και καθυστερήσεις σημειώθηκαν σε σχεδόν 11.200 στη χειρότερη ημέρα των προβλημάτων στις αερομεταφορές, από την 1η Οκτωβρίου και την έναρξη του shutdown.

Σήμερα, αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν σχεδόν 1.200 πτήσεις, πέμπτη συναπτή ημέρα που ξεπερνούν τις 1000, καθώς η κυβέρνηση επέβαλε υποχρεωτικούς περιορισμούς στις πτήσεις για να αντιμετωπίσει της ανησυχίες για την ασφάλεια.

Η Megabus είπε πως ξεκίνησε να βλέπει μια σημαντική αύξηση στις πωλήσεις από την περασμένη εβδομάδα. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Flix της παρόχου υπηρεσιών λεωφορείων Greyhound ανέφερε πως οι αναζητήσεις για λεωφορεία καταγράφουν άνοδο, ειδικά τις ημέρες αιχμής των εορτών, την Τρίτη και Τετάρτη πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών και την Κυριακή, ημέρα επιστροφής, σύμφωνα με τον Κάι Μπόισαν, διευθύνοντα σύμβουλο της Flix North America.

«Αναμένουμε ότι περισσότεροι ταξιδιώτες θα στραφούν πιθανόν στις χερσαίες συγκοινωνίες τις επόμενες ημέρες και παρακολουθούμε στενά τη ζήτηση, ενώ προετοιμαζόμαστε να προσθέσουμε δρομολόγια όπου χρειάζεται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται», υπογράμμισε ο Μπόισαν.

Ευκολότερο να πει κανείς «όχι» στις Ευχαριστίες

Οι περικοπές πτήσεων που επέβαλε η κυβέρνηση θα αυξηθούν στο 6% σήμερα σε 40 μεγάλα αεροδρόμια των ΗΠΑ και αναμένονται να φθάσουν το 10% έως τη 14η Νοεμβρίου.

«Θα είναι μια σπάνια περίπτωση όπου είναι πιθανόν λίγο ευκολότερο για εμάς να πούμε όχι στις Ευχαριστίες», δήλωσε ο Χάρι Κουκ, 28 ετών, που παραδοσιακά ταξιδεύει στη Βοστόνη για να επισκεφθεί την οικογένειά του για τις εορτές, σημειώνοντας πως το ταξίδι κατά τη διάρκεια των εορτών είναι έτσι κι αλλιώς κουραστικό και χωρίς την κυβερνητική παράλυση.

Η ένωση Αirlines for America, που εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, είπε στο Reuters ότι οι αερομεταφορείς έχουν ήδη δει μια μείωση στις κρατήσεις εισιτηρίων. Ο CEO Κρις Σανούνου προέτρεψε τους επιβάτες να «μην αποκλίνουν από τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους».

Άλλοι επιβάτες ακυρώνουν τα σχέδιά τους λόγω του αυξανόμενου κόστους των εναλλακτικών μέσων. Την τελευταία εβδομάδα, οι τιμές των εισιτηρίων σε λεωφορεία και τρένα αυξήθηκαν κατά 11% και 10% αντίστοιχα, σε σύγκριση με πριν από δύο εβδομάδες, σύμφωνα με το Wanderu.