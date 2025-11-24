Η Μελάνια Τραμπ παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στον Λευκό Οίκο

Η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ, παρέλαβε το πρωί (τοπική ώρα) της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα κοσμήσει τον Λευκό Οίκο λίγες ημέρες πριν τη γιορτή των Ευχαριστιών.

Tο δέντρο προέρχεται από το Μίσιγκαν αφού η εταιρεία Korson's Tree Farms έλαβε το πρώτο βραβείο φέτος στην καλλιέργεια ελάτων του Εθνικού Συνδέσμου Χριστουγεννιάτικων Δέντρων (NCTA) για το 2025.

Το μεγάλο έλατο έφτασε στην αυλή του Λευκού Οίκου πάνω σε άμαξα που έσερναν δυο άλογα με την Μελάνια Τραμπ να βγαίνει και να το επιθεωρεί. Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ ήταν ντυμένη με ένα off white παλτό το οποίο είχε δέσει στη μέση με μια ζώνη στην ίδια απόχρωση, κόκκινα γάντια και λευκές γόβες με κόκκινες λεπτομέρειες. Στη συνέχεια πόζαρε για τους φωτογράφους πριν αποχωρήσει από το σημείο.

Η άφιξη του δέντρου είναι το πρώτο γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή της εορταστικής περιόδου στον Λευκό Οίκο. Το έλατο θα στηθεί στο Μπλε Δωμάτιο του Λευκού Οίκου

Η επόμενη εκδήλωση αναμένεται να λάβει χώρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ θα απονείμει χάρη σε μια γαλοπούλα.

Την 1η Δεκεμβρίου, η Μελάνια Τραμπ θα αποκαλύψει επίσης τα φετινά χριστουγεννιάτικα στολίδια που επελέγησαν για τον διάκοσμο του Λευκού Οίκου, ενώ οι ξεναγήσεις για το κοινό θα ξεκινήσουν ξανά στις 2 Δεκεμβρίου, αφού είχαν διακοπεί για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού.