Απίστευτο: Κόπηκε το ρεύμα σε μία ολόκληρη χώρα - Τι συνέβη

Εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε την Τρίτη (11/11) στη Δομινικανή Δημοκρατία, μετά από σοβαρή βλάβη στο εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η διακοπή ρεύματος έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα, επηρεάζοντας και τις δημόσιες μεταφορές. Στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο, τα δρομολόγια του μετρό ανεστάλησαν, ενώ οι σταθμοί εκκενώθηκαν με ασφάλεια.

Σε ανακοίνωσή της, η Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana (ETED) επιβεβαίωσε ότι «σημειώθηκε γενικευμένο μπλακ άουτ λόγω τεχνικής βλάβης στο εθνικό δίκτυο» και τόνισε ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης βρίσκεται σε εξέλιξη «με προτεραιότητα στην ταχύτητα και την ασφάλεια».

Το Γραφείο Ανασυγκρότησης Μεταφορών (OPRET) ανέφερε ότι στις 13:25 τοπική ώρα υπέστησαν διακοπή οι υποσταθμοί Paraiso και Isabela, που τροφοδοτούν τις Γραμμές 1 και 2 του μετρό, καθώς και τη Γραμμή 1 του τελεφερίκ. Ως αποτέλεσμα, οι συρμοί ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες απομακρύνθηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, με πληθυσμό άνω των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Καραϊβικής. Η διακοπή ρεύματος καταγράφεται σε περίοδο αυξημένης τουριστικής κίνησης, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι προτεραιότητα είναι η ομαλή επαναφορά βασικών λειτουργιών.