«Έχω δάκρυα στα μάτια μου»: Η απίστευτη έκπληξη του Ομπάμα σε δεκάδες βετεράνους μέσα σε αεροπλάνο

Μια έκπληξη περίμενε τους βετεράνους στρατιώτες των ΗΠΑ που πολέμησαν στον πόλεμο της Κορέας και του Βιετνάμ όταν κατά τη διάρκεια πτήσης τους από το Ουισκόνσιν στην Ουάσιγκτον τους υποδέχτηκε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

«Γεια σε όλους», ακούστηκε ξαφνικά η φωνή του από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους. «Τι!» αναφώνησε ένας εκ των επιβατών, ενώ ένας άλλος βετεράνος έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω», συνέχισε ο Ομπάμα σε μια συγκινητική στιγμή που καταγράφηκε σε βίντεο.

Στη συνέχεια, ο Ομπάμα τους χαιρέτησε έναν προς έναν καθώς αποβιβάζονταν, σφίγγοντάς τους το χέρι ενώ παράλληλα τους πρόσφερε ένα αναμνηστικό προεδρικό νόμισμα, σύμβολο προσωπικής εκτίμησης για τις θυσίες και την προσφορά τους.

«Κατά τη διάρκεια της Ημέρας των Βετεράνων, είχα την τιμή να καλωσορίσω μια πτήση βετεράνων και των οικογενειών τους κατά την άφιξή τους στην Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Ομπάμα στην πλατφόρμα X. «Σε όλους όσοι υπηρέτησαν γενναία τη χώρα μας, σας ευχαριστώ, εσάς και τις οικογένειές σας, για την εξαιρετική σας υπηρεσία. Οι θυσίες που κάνατε για να προστατεύσετε την πατρίδα μας θα τιμώνται, σήμερα και κάθε μέρα».

Ahead of Veterans Day, I was honored to welcome a flight of veterans and their families as they arrived in DC.



To all those who bravely served our country, thank you to you and your family for your extraordinary service. The sacrifices that all of you have made to protect our… pic.twitter.com/bXF7DIN7ow — Barack Obama (@BarackObama) November 11, 2025

Το **Honor Flight Network** είναι ένας εθνικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προσφέρει δωρεάν πτήσεις σε βετεράνους, ώστε να επισκεφθούν τα μνημεία που είναι αφιερωμένα στην υπηρεσία τους στην Ουάσινγκτον. Αρχικά, επικεντρωνόταν στους βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά με τα χρόνια έχει επεκτείνει την αποστολή του για να συμπεριλάβει και βετεράνους των πολέμων της Κορέας, του Βιετνάμ, καθώς και άλλων στρατιωτικών αποστολών.

«Έχω δάκρυα στα μάτια μου», είπε ο βετεράνος του στρατού Τζο Παρ. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι γύρω μας που μας θυμόντουσαν, που ήρθαν να μας υποδεχτούν – ήταν απλώς απίστευτο!»

Το πρόγραμμα **Honor Flight** λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια και έχει εξυπηρετήσει περισσότερους από 317.000 βετεράνους, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.

«Ξεκίνησε σε πολύ μικρή κλίμακα, και τώρα πολλές πολιτείες έχουν τους δικούς τους τοπικούς κόμβους. Συγκεντρώνουν τα δικά τους χρήματα και οργανώνουν ολόκληρες πτήσεις», εξήγησε η λοχαγός Μέρι Κουίγκλεϊ, βετεράνος του Ναυτικού και εθελόντρια στο πρόγραμμα.