Σφοδρή κριτική Ομπάμα στον Τραμπ: «Βρισκόμαστε σε μια σκοτεινή φάση»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, υποστήριξε τους υποψηφίους των Δημοκρατικών για κυβερνήτες σε δύο πολιτείες σε προεκλογικές συγκεντρώσεις το Σάββατο, προτρέποντας τους ψηφοφόρους στις εκλογές της επόμενης εβδομάδας να απορρίψουν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «ανομία και απερισκεψία» της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ομπάμα, ο πρόεδρος που διετέλεσε δύο θητείες και εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Δημοκρατικών, απηύθυνε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ σε συγκεντρώσεις για την υποψήφια κυβερνήτη της Βιρτζίνια Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ και την υποψήφια του Νιου Τζέρσεϊ Μίκι Σέ

«Ας το παραδεχτούμε, η χώρα μας και η πολιτική μας βρίσκονται σε μια αρκετά σκοτεινή φάση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ομπάμα σε ένα ενθουσιώδες πλήθος υποστηρικτών της Σπάνμπεργκερ στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.

«Είναι δύσκολο να ξέρεις από πού να ξεκινήσεις», είπε, «γιατί κάθε μέρα ο Λευκός Οίκος προσφέρει στους ανθρώπους μια νέα δόση παρανομίας, απερισκεψίας, κακίας και απλής τρέλας».

Ο Ομπάμα επέκρινε αυτό που αποκάλεσε «χαοτική» πολιτική δασμών του Τραμπ και την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε πόλεις των ΗΠΑ. Επέκρινε τους Ρεπουμπλικάνους στο Κογκρέσο για την αποτυχία τους να ελέγξουν τον Τραμπ «ακόμα και όταν γνωρίζουν ότι έχει ξεπεράσει τα όρια».

Είπε ότι ήταν έκπληκτος από το πόσο γρήγορα οι ηγέτες των επιχειρήσεων, τα δικηγορικά γραφεία και τα πανεπιστήμια επέλεξαν να «υποκύψουν» για να κατευνάσουν τον Τραμπ.

Αιχμές για την ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο

Αργότερα το Σάββατο, σε μια εκδήλωση στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ για την υποστήριξη της Σέριλ, ο Ομπάμα επανέλαβε πολλά από τα ίδια θέματα, συνεχίζοντας τις επικρίσεις του προς τον Λευκό Οίκο του Τραμπ. «Είναι σαν κάθε μέρα να είναι Χάλογουιν, μόνο που είναι όλα κόλπα και καθόλου γλυκά», είπε ο Ομπάμα.

Ειρωνεύτηκε μάλιστα και ορισμένες από τις κινήσεις του Τραμπ, όπως η ανακαίνιση τμημάτων του Λευκού Οίκου, ακόμη και ενώ συνεχίζεται η ομοσπονδιακή διακοπή λειτουργίας.

«Για να είμαστε δίκαιοι, έχει επικεντρωθεί σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως η πλακόστρωση του Rose Garden, ώστε οι άνθρωποι να μην λερώνουν τα παπούτσια τους με λάσπη, και η κατασκευή μιας αίθουσας χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων», είπε ο Ομπάμα.