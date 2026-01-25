Παρέμβαση Ομπάμα για Μινεσότα: «Οι πολίτες να υπερασπιστούν τις θεμελιώδεις αξίες της Αμερικής»

Την ώρα που η αμερικανική κοινωνία «βράζει» από οργή μετά τον θάνατο δεύτερου ατόμου από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα, ο Μπαράκ Ομπάμα πήρε δημόσια θέση.



Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε σήμερα «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, του Αμερικανού νοσηλευτή που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση».



«Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» γράφει στην ανακοίνωσή του ο Ομπάμα, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».