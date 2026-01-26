Μινεσότα: Στο «εδώλιο» σήμερα οι ομοσπονδιακές αρχές για τον θανάσιμο πυροβολισμό του νοσηλευτή

Ομοσπονδιακή δικαστική ακρόαση πραγματοποιείται σήμερα (26/1) στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), έπειτα από την έκδοση προσωρινής διαταγής που απαγορεύει σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες να καταστρέψουν ή να τροποποιήσουν αποδεικτικά στοιχεία για τον θανάσιμο πυροβολισμό του νοσηλευτή εντατικής θεραπείας Alex Pretti από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Η παρέμβαση της Δικαιοσύνης ήρθε μετά από σοβαρές καταγγελίες για έλλειψη διαφάνειας στη διαχείριση της υπόθεσης. Ο Pretti σκοτώθηκε το Σάββατο σε περιστατικό με ομοσπονδιακές δυνάμεις στη Μινεσότα. Οι αρχές υποστήριξαν ότι ο πυροβολισμός έγινε σε αυτοάμυνα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια κρίσιμα στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό. Βίντεο από διαφορετικές γωνίες, τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αμφισβητούν ευθέως την επίσημη εκδοχή και εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του θανάτου.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κογκρέσο, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ζητούν πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα. Παράλληλα, οργανώσεις πολιτικών δικαιωμάτων καταγγέλλουν κλιμάκωση της βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Ακρόαση σήμερα και για τη δράση του ICE στη Μινεσότα





Την ίδια ώρα, ξεχωριστή ακρόαση εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των επιχειρήσεων του ICE στη Μινεσότα, στο πλαίσιο της ευρύτερης ομοσπονδιακής επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης. Παρά τις ανησυχίες για τις εικόνες έντασης και την κοινωνική αναταραχή που προκαλούν οι επιχειρήσεις αυτές, ομοσπονδιακές πηγές δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να αλλάξουν στάση.

Η υπόθεση Pretti εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ για τη λογοδοσία των ομοσπονδιακών αρχών, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να αποφανθεί όχι μόνο για τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και για τα όρια της χρήσης θανατηφόρας βίας από το κράτος.