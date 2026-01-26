«Όποιος σπέρνει ανέμους, θερίζει θύελλες» - Το ανατριχιαστικό τελεσίγραφο του Ιράν στις ΗΠΑ

Την ώρα που πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς το Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει δηλώσει ότι «παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση», οι ιρανικές Αρχές φρόντισαν να στείλουν το δικό τους -ανατριχιαστικό- μήνυμα.

Η... ματωμένη υπόσχεση του Ιράν έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία μετακινούνται προς την περιοχή «σε περίπτωση» που αποφασίσει να αναλάβει δράση. Ως απάντηση, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν ότι οι δυνάμεις τους είναι «πιο έτοιμες από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη».



Το Ιράν αποκάλυψε μια νέα πινακίδα σε κεντρική πλατεία της Τεχεράνης την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, θέλοντας να προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση παρέμβασης.

Η πινακίδα στην πλατεία Enghelab (Πλατεία της Επανάστασης) απεικονίζει ένα αεροπλανοφόρο με κατεστραμμένα από εκρηκτικά μαχητικά αεροσκάφη στο κατάστρωμά του. Σώματα και αίματα καλύπτουν επίσης το κατάστρωμα, ενώ ίχνη αίματος, που μοιάζουν με τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας, ρέουν στη θάλασσα πίσω από το αεροπλανοφόρο.

Το γραφικό συνοδεύεται από το σύνθημα: «Αν σπείρεις ανέμους, θα θερίσεις θύελλες».



Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Η πλατεία Enghelab χρησιμοποιείται συνήθως για κρατικές συγκεντρώσεις, με τις Αρχές να αλλάζουν την τοιχογραφία της με βάση εθνικές περιστάσεις, όπως αναφέρει το Euronews.



Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε στο Air Force One ότι οι ΗΠΑ «παρακολουθούν το Ιράν» και μετακινούν τα πλοία προς τη χώρα «σε περίπτωση» που θέλει να αναλάβει δράση.

«Έχουμε έναν τεράστιο στόλο που κατευθύνεται προς αυτή την κατεύθυνση και ίσως να μην χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε, θα δούμε», δήλωσε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026.



Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική δράση θα έκανε τις προηγούμενες επιθέσεις των ΗΠΑ που ξεκίνησαν τον Ιούνιο εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων «να μοιάζουν με φιστίκια».



«Δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό»

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ο διοικητής των παραστρατιωτικών Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, μιας ισχυρής δύναμης εντός της θεοκρατίας της χώρας, προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να «αποφύγουν κάθε λάθος υπολογισμό» και ότι η δύναμη είναι «πιο έτοιμη από ποτέ, με το δάχτυλο στη σκανδάλη».



Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν εξέδωσε επίσης προειδοποίηση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, την πιο άμεση απειλή μέχρι στιγμής, προειδοποιώντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «ανταποδώσει τα πυρά με ό,τι έχει στη διάθεσή της εάν δεχτούμε νέα επίθεση».



A new mural unveiled in a central Tehran square on Sunday contains a direct warning by Iran to the United States to not attempt a military strike on the country pic.twitter.com/1nh9zY7fPu — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 26, 2026

«Σε αντίθεση με την αυτοσυγκράτηση που επέδειξε το Ιράν τον Ιούνιο του 2025, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να ανταποδώσουν πυρά με ό,τι έχουν στη διάθεσή τους εάν δεχτούμε νέα επίθεση», έγραψε ο Araghchi σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε στην Wall Street Journal, αναφερόμενος στη 12ήμερη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο.



«Δεν πρόκειται για απειλή, αλλά για μια πραγματικότητα που αισθάνομαι ότι πρέπει να μεταφέρω ρητά, επειδή ως διπλωμάτης και βετεράνος, απεχθάνομαι τον πόλεμο».



Η κλιμάκωση της έντασης

Η τελευταία κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης καταστολής των διαδηλώσεων σε εθνικό επίπεδο από το Ιράν που ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025.



Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 5.002, σύμφωνα με ακτιβιστές την Παρασκευή. Αναφέρει επίσης ότι περισσότεροι από 41.280 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.



Πολλοί περισσότεροι φοβούνται ότι είναι νεκροί, καθώς το Ιράν παραμένει υπό διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες, περιορίζοντας σοβαρά τη ροή των πληροφοριών.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025 αρχικά για την κατάρρευση του νομίσματος ριάλ, αλλά μετατράπηκαν σε ευρύτερη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση της χώρας.