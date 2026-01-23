Μετά το «ντιλ» για Γροιλανδία ο Τραμπ «κοιτά» προς το Ιράν: «Μεγάλη αρμάδα πάει εκεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι μια «πελώρια» αμερικανική ναυτική δύναμη βρίσκεται καθ’ οδόν προς τον Περσικό Κόλπο, διατηρώντας την πίεση προς το Ιράν, παρότι εμφανίστηκε να απομακρύνεται το ενδεχόμενο άμεσης στρατιωτικής επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες με πλήγματα κατά της Τεχεράνης, ως αντίδραση στη βίαιη καταστολή των μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα άφησε να εννοηθεί πως η ιρανική πλευρά ανέστειλε σχεδιαζόμενες εκτελέσεις διαδηλωτών, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στην προσωρινή αποκλιμάκωση.

«Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα, αλλά...»

«Έχουμε πολλά πλοία που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για την περίπτωση που χρειαστεί», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One κατά την επιστροφή του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, λίγες ώρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γροιλανδία, όπως ισχυρίζεται. «Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα, αλλά παρακολουθούμε την κατάσταση πολύ στενά», πρόσθεσε.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, το οποίο επιχειρούσε στη Νότια Σινική Θάλασσα, έλαβε εντολή να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή μαζί με τη δύναμη κρούσης του. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει επίσημες λεπτομέρειες για τη σύνθεση ή την έκταση των ναυτικών δυνάμεων, με τον Τραμπ να κάνει λόγο γενικά για «αρμάδα» και «μεγάλη δύναμη».

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι «ίσως να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί» η στρατιωτική ισχύς.

«Καζάνι που βράζει» το Ιράν

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντασης, μετά και τις προειδοποιήσεις του επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο οποίος είχε απειλήσει ότι τυχόν επίθεση κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ θα έχει «οδυνηρές συνέπειες», υπογραμμίζοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα.

Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και κορυφώθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, εξελισσόμενες στο μεγαλύτερο κύμα διαμαρτυρίας των τελευταίων ετών. Η καταστολή τους υπήρξε ιδιαίτερα βίαιη. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη το Ίδρυμα Μαρτύρων και Βετεράνων Πολέμου, τουλάχιστον 3.117 άνθρωποι σκοτώθηκαν, αριθμός πάντως χαμηλότερος από εκείνον που δίνουν οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.