Ιράν: Η HRANA κάνει λόγο για 5.002 νεκρούς από την καταστολή των διαδηλώσεων

Απολογισμό 5.002 επιβεβαιωμένων νεκρών κατά την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Σύμφωνα με την οργάνωση, η οποία έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τους 5.002 νεκρούς οι 4.714 ήταν διαδηλωτές, 42 ανήλικοι, 207 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και 39 περαστικοί. Παράλληλα, η HRANA συνεχίζει να ερευνά 9.787 ακόμη πιθανούς θανάτους που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων από την HRANA και άλλες οργανώσεις χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του αποκλεισμού του ίντερνετ που έχουν επιβάλει οι ιρανικές αρχές από τις 8 Ιανουαρίου.

Κηδεία για πολίτες που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις/ REUTERS

Η οργάνωση ανεβάζει επίσης στις 26.852 τον αριθμό των συλλήψεων που συνδέονται με το κίνημα διαμαρτυρίας.

Την ίδια ώρα, η ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία, έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 3.428 διαδηλωτών, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φτάνει τις 25.000.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσημο απολογισμό 3.117 νεκρών, υποστηρίζοντας ότι οι 2.427 ήταν «μάρτυρες», δηλαδή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί, και όχι «ταραξίες», όπως χαρακτηρίζονται οι διαδηλωτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ