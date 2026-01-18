Ιράν: Ζωντανός ο Εφράν Σολτανί, είδε την οικογένειά του, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Hengaw

Ζωντανός και σε σταθερή κατάσταση φέρεται να είναι ο 26χρονος Ερφάν Σολτανί, ο οποίος έγινε το πρόσωπο των διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με την ΜΚΟ Hengaw.



Ο Σολτάνι, ιδιοκτήτης καταστήματος ρούχων, συνελήφθη στο σπίτι του για τις διαμαρτυρίες στη βόρεια πόλη Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με την ΜΚΟ και την οικογένειά του. Ωστόσο, η δικαστική εξουσία του Ιράν δήλωσε ότι συνελήφθη κατά τη διάρκεια «ταραχών» το Σάββατο και κρατείτο σε φυλακή στη γειτονική πόλη Καράτζ, σύμφωνα με το IRIB.

Θύελλα αντιδράσεων

Λίγα 24ωρα μετά, οι αρχές του Ιράν κάλεσαν την οικογένειά του να τον επισκεφθεί για τελευταία φορά πριν από την εκτέλεσή του. Από εκείνη τη στιγμή ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί το Ιράν να μην εκτελεί διαδηλωτές.



Η εκτέλεση του Σολτανί δεν πραγματοποιήθηκε. Η ιρανική δικαιοσύνη δήλωσε ότι ο Σολτάνι αντιμετωπίζει κατηγορίες για «συνωμοσία κατά της εθνικής ασφάλειας» και «προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του κατεστημένου», οι οποίες δεν τιμωρούνται με θανατική ποινή, όπως μετέδωσε χαρακτηριστικά το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.



Η ανάρτηση της ΜΚΟ για τον Σολτανί



Σε σημερινή ανάρτηση Hengaw αναφέρει ότι ο 26χρονος συναντήθηκε με την οικογένειά του.



«Η Hengaw έμαθε ότι η οικογένεια του Ερφάν Σολτανί έλαβε άδεια για μια σύντομη προσωπική επίσκεψη σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, και επιβεβαίωσε ότι είναι ζωντανός και σε σταθερή φυσική κατάσταση» σημειώνει.



Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από ημέρες έντονης ανησυχίας για την τύχη του Soltani. Ο Ερφάν Σολτανί, 26 ετών, από το Φαρντίς, συνελήφθη την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια δημόσιων διαδηλώσεων στο Καράτζ. Αρκετές ημέρες αργότερα, οι αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του ότι πρέπει να παρουσιαστούν στη φυλακή την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου, για μια τελευταία επίσκεψη πριν από την εκτέλεσή του, υποδηλώνοντας έντονα μια επικείμενη θανατική ποινή.



Η εκτέλεση δεν πραγματοποιήθηκε στην ημερομηνία που είχε ανακοινωθεί. Μετά από ευρεία ανησυχία και έρευνες, αξιωματούχοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν αρνήθηκαν στη συνέχεια ότι είχε εκδοθεί θανατική ποινή εναντίον του. Ωστόσο, μέχρι τη σημερινή σύντομη επίσκεψη, η οικογένεια δεν είχε άμεση επιβεβαίωση ότι ο Ερφάν Σολτανί ήταν ακόμα ζωντανός».