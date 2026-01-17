Επίθεση Χαμενεΐ στον Τραμπ: «Είναι υπεύθυνος για τις απώλειες και τις ζημιές - Εγκληματίας»

Σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε το Σάββατο ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατηγορώντας τον ως «υπεύθυνο» για τις «απώλειες, τις ζημιές και τη δυσφήμιση που έχει προκαλέσει στον ιρανικό λαό» κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων.



Μετά από σιωπή εβδομάδων και στις πρώτες αναρτήσεις του από τις 13 Ιανουαρίου, ο Χαμενεΐ υποστήριξε ότι οι αναταραχές πυροδοτήθηκαν από «αμερικανική στάση», με στόχο, όπως είπε, «είναι να καταπιεί το Ιράν».

«Ο ιρανικός λαός έσπασε την πλάτη της στάσης, πρέπει επίσης να σπάσει την πλάτη των στασιαστών. Δεν οδηγούμε τη χώρα σε πόλεμο, αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε ούτε τους εγχώριους και διεθνείς εγκληματίες της αμερικανικής στάσης» δήλωσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

إنّ الفتنة الأخيرة كانت فتنة أمريكية؛ فقد خطط الأمريكيون وبذلوا جهودهم. هدف أمريكا هو ابتلاع إيران. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) January 17, 2026

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν επιτέθηκε και σε «όσους έχουν σχέσεις με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ», καταλογίζοντάς τους «τεράστιες ζημιές» και την ευθύνη για τον θάνατο «εκατοντάδων» κατά τα επεισόδια.