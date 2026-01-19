Ιράν: Χάκερς μετέδωσαν βίντεο του Παχλαβί στην κρατική τηλεόραση - «Έχω ένα μήνυμα για τον στρατό»

Μια ασυνήθιστη εικόνα είδαν στους τηλεοπτικούς τους δέκτες την Κυριακή οι Ιρανοί καθώς χάκερ κατάφεραν να μεταδώσουν πλάνα κρατική τηλεόραση που υποστηρίζουν τον εξόριστο πρίγκιπα διάδοχο της χώρας.

Στο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, καλούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας να μην «σημαδεύουν τα όπλα τους προς τον λαό» αναφερόμενοι στις μαζικές διαδηλώσεις που κατέκλυσαν μεγάλες πόλεις του Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επίθεση έρχεται καθώς ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 3.919, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι ακτιβιστές. Μάλιστα δεν έκρυψαν τον φόβο τους ότι ο απολογισμός ίσως εκτοξευθεί καθώς διαρρέουν πληροφορίες από μια χώρα που εξακολουθεί να πλήττεται από την απόφαση της κυβέρνησης να μην ενεργοποιεί το διαδίκτυο.

Το βίντεο μεταδόθηκε την Κυριακή το βράδυ σε πολλά κανάλια μέσω δορυφόρου από την Ισλαμική Ραδιοτηλεόραση του Ιράν, τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας που έχει το μονοπώλιο στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.

Το βίντεο μετέδωσε δύο κλιπ του εξόριστου πρίγκιπα διαδόχου Ρεζά Παχλαβί και στη συνέχεια περιλάμβανε πλάνα των δυνάμεων ασφαλείας και άλλων με στολές που έμοιαζαν με εκείνες της αστυνομίας.

«Έχω ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τον στρατό. Είστε ο εθνικός στρατός του Ιράν, όχι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας», δήλωσε ο Παχλαβί στην παραβιασμένη μετάδοση. «Έχετε καθήκον να προστατεύσετε τη ζωή σας. Δεν σας απομένει πολύς χρόνος. Ενωθείτε με τον λαό το συντομότερο δυνατό».

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι συνδέεται με την παραστρατιωτική οργάνωση Φρουροί της Επανάστασης της χώρας, επικαλέστηκε δήλωση του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα που αναγνώριζε ότι το σήμα σε «ορισμένες περιοχές της χώρας διακόπηκε στιγμιαία από άγνωστη πηγή».