Ιράν: Ματωμένη παραδοχή για τουλάχιστον 5.000 νεκρούς από τη βίαιη καταστολή

Τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν, σύμφωνα με παραδοχή Ιρανού αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters. Όπως ανέφερε, περίπου 500 από τους νεκρούς ανήκαν στα σώματα ασφαλείας, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση και τη διάρκεια των συγκρούσεων.



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα πιο βίαια επεισόδια καταγράφηκαν στο βορειοδυτικό Ιράν, στις κουρδικές περιοχές, όπου οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα σφοδρές και η ένταση παρατεταμένη. Την ίδια ώρα, η ιρανική αντιπολίτευση αμφισβητεί τα επίσημα στοιχεία και ανεβάζει δραματικά τον απολογισμό, μιλώντας για 10.000 έως και 12.000 νεκρούς, αποδίδοντας τις απώλειες στη βίαιη καταστολή από το θεοκρατικό καθεστώς.

URGENT call to help #Iran immediately🚨

Based on my conversations with doctors in Tehran, Fars, Isfahan, Lorestan, Rasht, Sari & Kerman, as well as reports, photos & footages from eyewitnesses, the estimated death toll of protestors exceeds 5,000.#DigitalBlackoutIran #R2P pic.twitter.com/CuKIYTvnBU — Mahsa Piraei مهسا پیرایی 🇮🇷 (@mahsa_piraei) January 11, 2026

Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «εγκληματία» και κατηγορώντας τον για ευθύνη σε θύματα και καταστροφές, αλλά και για «συκοφάντηση του ιρανικού λαού» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. «Η τελευταία αντι-ιρανική στάση ήταν διαφορετική, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενεπλάκη προσωπικά», δήλωσε, αποδίδοντας ευθέως πολιτική και ηθική ευθύνη στην αμερικανική ηγεσία.

Στοιχεία μη κυβερνητικών οργανώσεων με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για περισσότερους από 3.000 νεκρούς, ενώ ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό πολύ ψηλότερα, ακόμη και πάνω από τις 10.000 απώλειες. Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο Χαμενεΐ επανέλαβε τη θέση του καθεστώτος περί «ξένης υποκίνησης», υποστηρίζοντας ότι «όσοι συνδέονται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ προκάλεσαν τεράστιες ζημιές και σκότωσαν χιλιάδες».



Κλείνοντας, έστειλε σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: «Δεν θα σύρουμε τη χώρα στον πόλεμο, αλλά δεν θα αφήσουμε εσωτερικούς ή διεθνείς εγκληματίες ατιμώρητους».

Παρέμβαση Πούτιν για αποκλιμάκωση

Σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες τόσο με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, στο πλαίσιο προσπάθειας άμεσης αποκλιμάκωσης, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα, σύμμαχος της Τεχεράνης, καταδίκασε τις απειλές για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στις σχέσεις της με το Ιράν και το Ισραήλ. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι υπογράφηκε 20ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.



Προς το παρόν, πάντως, το σενάριο άμεσης αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν φαίνεται να απομακρύνεται, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η περιοχή βγαίνει από τη ζώνη υψηλού κινδύνου.