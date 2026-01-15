Ανατροπή με τον απαγχονισμό του Ερφάν Σολτανί: «Δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο», λέει το Ιράν

Η δικαστική εξουσία του Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη (15/1) ότι ο Ερφάν Σολτανί, ο 26χρονος διαδηλωτής που συνελήφθη νωρίτερα μέσα στον μήνα, δεν έχει καταδικαστεί σε θάνατο, απορρίπτοντας τους προηγούμενους ισχυρισμούς της οικογένειάς του πως είχε εκδοθεί τέτοια απόφαση.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η δικαιοσύνη ανέφερε ότι ο Σολτανί κρατείται στο κεντρικό σωφρονιστικό κατάστημα της πόλης Καράτζ και έχει επίσημα κατηγορηθεί για «συνωμοσία κατά της εσωτερικής ασφάλειας» και «προπαγανδιστικές δραστηριότητες κατά του συστήματος».

Επισημαίνεται από τα Μέσα ότι δεν έχει εκδοθεί θανατική καταδίκη και ότι η θανατική ποινή δεν προβλέπεται για αυτές τις κατηγορίες βάσει του ιρανικού δικαίου.

Τεχεράνη: «Η προβλεπόμενη ποινή είναι φυλάκιση»

Η δικαιοσύνη διευκρίνισε ότι, αν οι κατηγορίες επικυρωθούν από τους εισαγγελείς και το δικαστήριο εκδώσει νόμιμη απόφαση, η προβλεπόμενη ποινή θα είναι φυλάκιση, αναφέρει το iranintl.com.

Η οικογένεια του Σολτανί είχε προηγουμένως δηλώσει ότι εκείνος είχε καταδικαστεί σε θάνατο και, μάλιστα, σε απαγχονισμό, προκαλώντας ανησυχία σε ακτιβιστές εν μέσω της ευρύτερης καταστολής διαδηλωτών μετά τις πρόσφατες ταραχές σε όλη τη χώρα.

Στο παρελθόν, σε υποθέσεις που συνδέονται με διαδηλώσεις, το Ιράν έχει απαγγείλει βαρύτερες κατηγορίες όπως το moharebeh, που συνήθως μεταφράζεται ως «πόλεμος κατά του Θεού», οι οποίες σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Ισλαμικής Δημοκρατίας μπορεί να επιφέρουν τη θανατική ποινή.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων κυμάτων αναταραχών, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναλυτές είχαν επισημάνει ότι οι ιρανικές αρχές χρησιμοποίησαν θανατικές ποινές και κατηγορίες όπως moharebeh και «διαφθορά επί της γης» εναντίον ορισμένων κρατουμένων, προκαλώντας διεθνή κριτική για ζητήματα δίκαιης διαδικασίας.