Ιράν: Έκκληση συγγενών του 26χρονου Ερφάν - «Σας παρακαλώ πρόεδρε Τραμπ, μην αφήσετε να εκτελεστεί»

Ώρες αγωνίας για τον 26χρονο Ερφάν Σολτάνι, τον πρώτο διαδηλωτή της εξέγερσης στο Ιράν που καταδικάστηκε σε θάνατο και αναμένεται να εκτελεστεί δια απαγχονισμού.



Οι συγγενείς του, σε κατάσταση απόγνωσης, πέρασαν τη νύχτα έξω από τις φυλακές Ghezel Hesar, επαναλαμβάνοντας διαρκώς μία έκκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να σώσει τη ζωή του. «Σας παρακαλώ πρόεδρε Τραμπ, μην τον αφήσετε να εκτελεστεί», λένε, καθώς το Ιράν φαίνεται να προχωρά στην εφαρμογή της θανατικής ποινής, αγνοώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις.

Συγκεκριμένα, η ξαδέλφη του Ερφάν, Σομαγέχ, δήλωσε στο CNN: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Τραμπ άμεσα. Σας παρακαλώ, μην αφήσετε τον Ερφάν να εκτελεστεί, σας παρακαλώ».

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν «πολύ σκληρά μέτρα», όταν ρωτήθηκε τι θα κάνουν αν το ιρανικό καθεστώς προχωρήσει στις εκτελέσεις των συλληφθέντων διαδηλωτών, προσθέτοντας: «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε τι θα γίνει».



Παρά τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού προέδρου, το Ιράν αγνόησε τις απειλές και δεσμεύτηκε να επισπεύσει τις εκτελέσεις, μετά τη σύλληψη 18.000 διαδηλωτών, συνεχίζοντας την σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών εξεγέρσεων.

Ποιος είναι ο Ερφάν Σολτάνι

O 26χρονος, κάτοικος της πόλης Φαρντίς, δυτικά της Τεχεράνης, συνελήφθη στο σπίτι του και καταδικάστηκε σε θάνατο τρεις ημέρες αργότερα.



Η εκτέλεσή του θα γίνει πιθανότατα δημόσια και με τη χρήση γερανού, όπως συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις θανατικής ποινής στο Ιράν, σύμφωνα με αναφορές στα ξένα μέσα.

