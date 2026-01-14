Με «πολύ ισχυρή δράση» κατά του Ιράν απειλεί ο Τραμπ αν απαγχονιστεί ο Ερφάν Σολτάνι

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ιράν προχωρήσει σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιαδήποτε συγκεκριμένη διευκρίνιση για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια τέτοια αντίδραση.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες 26χρονος Ιρανός διαδηλωτής αναμένεται να εκτελεστεί την Τετάρτη. «Δεν έχω ακούσει για αυτόν τον απαγχονισμό… Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αναλάβουμε πολύ ισχυρή δράση», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας προειδοποιητικό μήνυμα προς την Τεχεράνη.

Σημειώνεται πως σήμερα Τετάρτη (14/1) είναι προγραμματισμένο να απαγχονιστεί ο 26χρονος φοιτητής Ερφάν Σολτάνι, στην πρώτη αναφερόμενη εκτέλεση που συνδέεται με διαμαρτυρίες κατά του Χαμενεΐ, όπως καταγγέλλουν οι ΜΚΟ Iran Human Rights (IHRNGO) και National Union for Democracy in Iran (NUFD)

«Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί ότι του επιβλήθηκε η θανατική ποινή και ότι η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου» δήλωσαν πηγές στην IHRNGO, όπως αναφέρει το Fox News.

فوری،



عرفان سلطانی معترض جوان محکوم به اعدام در زندان قزل‌حصار در آستانه اعدام



بر طبق اطلاعاتی که به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو رسیده است، عرفان سلطانی، معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، در زندان قزل‌حصار است و احتمال اعدام او تا ساعاتی دیگر بسیار بالاست.



این… pic.twitter.com/728YuLxmJz — Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) January 13, 2026

Παράλληλα, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος, υποστηρίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν». Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι ακριβώς εννοεί, αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις, περιοριζόμενος στη φράση: «Θα πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας».

Πώς αντιδρά η Τεχεράνη

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη απάντησε με σκληρή γλώσσα, κατηγορώντας την αμερικανική κυβέρνηση ότι αναζητεί «πρόσχημα» για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας X, η αποστολή της Ισλαμικής Δημοκρατίας υποστήριξε ότι «οι φαντασιώσεις και η πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Ιράν είναι βαθιά ριζωμένες στην επιδίωξη αλλαγής καθεστώτος», προσθέτοντας ότι κυρώσεις, απειλές και αποσταθεροποιητικές ενέργειες χρησιμοποιούνται ως modus operandi για τη δημιουργία συνθηκών που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν στρατιωτική δράση.

Φωτ.: Reuters

Το μήνυμα συνόδευε επιστολή διαμαρτυρίας του μόνιμου αντιπροσώπου του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, η οποία απευθύνθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού, ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις και αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με προβληματισμό τις εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν.