Τραμπ προς τους Ιρανούς: Συνεχίστε τις διαδηλώσεις, η βοήθεια είναι καθ' οδόν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους Ιρανούς διαδηλωτές μέσω της πλατφόρμας Truth Social την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Στο μήνυμά του ο Τραμπ κάλεσε τους διαδηλωτές στο Ιράν να «συνεχίσουν να διαμαρτύρονται». Ως αποτέλεσμα της βίας κατά των διαδηλωτών, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους μέχρι να σταματήσει η καταστολή.

«Η βοήθεια είναι καθ' οδόν!» συνέχισε ενώ έκλεισε το μήνυμά του παραφράζοντας το MAGA σε MIGA που παραπέμπει σε Make Iran Great Again.

Χιλιάδες νεκροί εν μέσω διαμαρτυριών

Περίπου 2.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε την Τρίτη ένας Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Είναι η πρώτη φορά που οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν έναν τόσο υψηλό αριθμό θυμάτων, μετά από μια σφοδρή καταστολή δύο εβδομάδων αναταραχής σε όλη τη χώρα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι πίσω από τους θανάτους τόσο των διαδηλωτών όσο και των στελεχών ασφαλείας βρίσκονται «τρομοκράτες», όπως τους χαρακτήρισε. Δεν έδωσε, ωστόσο, αναλυτική κατανομή των νεκρών.

Η αναταραχή, που πυροδοτήθηκε από τις δραματικές οικονομικές συνθήκες, αποτελεί τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για τις ιρανικές αρχές εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια και εκδηλώνεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης, μετά τα περσινά πλήγματα από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.