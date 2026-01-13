«Η μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν» – Χιλιάδες νεκροί και μπλακ άουτ επικοινωνιών

Χιλιάδες πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ η χώρα παραμένει απομονωμένη λόγω μπλακάουτ στο διαδίκτυο και περιορισμένων τηλεπικοινωνιών. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς εκτιμά ότι το καθεστώς ίσως να βρίσκεται στα τελευταία του.

Οργανωμένες δολοφονίες και μπλακάουτ στο Ιράν

Ο αντιπολιτευόμενος ιστότοπος Iran International αναφέρει ότι οι δολοφονίες πολιτών κατά το διήμερο 8 και 9 Ιανουαρίου αποτελούν «τη μεγαλύτερη σφαγή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν». Σύμφωνα με πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, οι περισσότερες από τις 12.000 δολοφονίες φέρονται να διατάχθηκαν από τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και εκτελέστηκαν κυρίως από τους Φρουρούς της Επανάστασης και τις δυνάμεις Basij. Οι ενέργειες αυτές χαρακτηρίζονται οργανωμένες και όχι αποτέλεσμα τυχαίων συγκρούσεων.

ویدیوهایی که به تازگی از یکشنبه ۲۱ دی به ایران‌اینترنشنال رسیده، ماموران سرکوب را با اسلحه‌های جنگی در دست نشان می‌دهد که شهروندان را در خیابان‌های تهران مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بازداشت می‌کنند. pic.twitter.com/DsCRfVj3Kv — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 13, 2026

Οι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν από πηγές κοντά στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δύο πηγές στο προεδρικό γραφείο, μαρτυρίες μελών των Φρουρών της Επανάστασης σε πόλεις όπως η Μασάντ, Κερμανσάχ και Ισφαχάν, καθώς και μαρτυρίες αυτόπτων και οικογενειών των θυμάτων, ενώ αξιοποιήθηκαν και δεδομένα από ιατρικά κέντρα.

Παράλληλα, οι επικοινωνίες με το εξωτερικό παραμένουν περιορισμένες, όπως μεταδίδει το Assosiated Press. Οι διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις επαναλειτούργησαν μόνο εν μέρει, ενώ η υπηρεσία μηνυμάτων και η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένουν αποκομμένες. Η διακοπή είχε ξεκινήσει την Πέμπτη, καθώς οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες απομονωμένους από τον υπόλοιπο κόσμο.

Διεθνείς αντιδράσεις και προειδοποιήσεις

Η οργάνωση Iran Human Rights (IHRNGO) με έδρα το Όσλο καταγράφει τουλάχιστον 648 νεκρούς από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 28 Δεκεμβρίου, που ξέσπασαν στην Τεχεράνη εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της κακής οικονομικής κατάστασης και επεκτάθηκαν σε άλλες πόλεις με έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε σήμερα από την Μπανγκαλόρ της Ινδίας ότι το καθεστώς στο Ιράν ίσως βρίσκεται στα τελευταία του, σημειώνοντας ότι «αν ένα καθεστώς μπορεί να παραμείνει στην εξουσία μόνο με τη χρήση βίας, τότε ουσιαστικά έχει τελειώσει». Την Δευτέρα είχε καταδικάσει τις ενέργειες των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, χαρακτηρίζοντάς τις «δυσανάλογες» και «βίαιες».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς περπατάει με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι/ REUTERS/Amit Dave/File Photo

Η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks ανέφερε ότι το μπλακάουτ στο διαδίκτυο συνεχίζεται για περισσότερες από 108 ώρες, απομονώνοντας τους Ιρανούς μεταξύ τους και από τον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα, οι διεθνείς τηλεφωνικές συνδέσεις, που είχαν διακοπεί την Παρασκευή, έχουν επανέλθει σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP στην Τεχεράνη.