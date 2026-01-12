Χάος στο Ιράν: «Έτοιμο για πόλεμο ή διάλογο» το καθεστώς - Αναφορές για πάνω από 500 νεκρούς

«Υπό πλήρη έλεγχο» βρίσκεται η κατάσταση στο Ιράν μετά τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Αμπάς Αραγτσί.

Μάλιστα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε ανοιχτά τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι με τις προειδοποιήσεις του περί πιθανής αμερικανικής επέμβασης σε περίπτωση αιματοχυσίας, «υποκινεί τρομοκράτες», οι οποίοι, όπως διευκρίνισε, στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας με στόχο να προκληθεί ξένη στρατιωτική παρέμβαση.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί, στέλνοντας διπλό μήνυμα προς το εσωτερικό και τη διεθνή κοινότητα, την ώρα που η ένταση παραμένει υψηλή στη χώρα.

Evidence of a very bloody state clampdown is now starting to come out from people who either have managed to connect to Starlink or who have left Iran and brought videos with them.



But even Iranian State TV is reporting from the morgue, where a large number of body bags can be… pic.twitter.com/QcY2iPYyCp — Trita Parsi (@tparsi) January 11, 2026

Αναφορές για πάνω από 500 νεκρούς από τις διαδηλώσεις - Μήνυμα από τον γιο του τελευταίου σάχη

Παράλληλα, έκκληση προς τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να «σταθούν στο πλευρό του λαού» απηύθυνε ο Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν και εξέχουσα μορφή της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στις ΗΠΑ, την ώρα που η κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας επιχειρεί να καταστείλει τις μαζικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο X, στα περσικά και στα αγγλικά, ο Ρεζά Παχλαβί κάλεσε τους εργαζόμενους στους δημόσιους θεσμούς, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας να κάνουν «μια ξεκάθαρη επιλογή»: «να σταθούν στο πλευρό του λαού και να γίνουν σύμμαχοι του έθνους ή να μετατραπούν σε συνεργούς των δολοφόνων του λαού, φέροντας το αιώνιο όνειδος και την καταδίκη του έθνους».

Απευθυνόμενος στους Ιρανούς που ζουν στο εξωτερικό, τόνισε πως «όλες οι πρεσβείες και τα προξενεία ανήκουν στον ιρανικό λαό», καλώντας τους να τα «κοσμήσουν» με την εθνική σημαία του Ιράν της περιόδου της μοναρχίας, η οποία ανατράπηκε από τον λαό με την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Το Σάββατο (10/1) στο Λονδίνο, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την ιρανική πρεσβεία, ενώ ένας άνδρας σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι του κτιρίου και αντικατέστησε, για λίγη ώρα, τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας με εκείνη της μοναρχίας.

Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες για την καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, το οποίο παραμένει αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο λόγω της διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Πρόκειται για τις σοβαρότερες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων τριών ετών.

Σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ο αριθμός των νεκρών από την έναρξη των διαδηλώσεων, στα τέλη Δεκεμβρίου, κυμαίνεται από σχεδόν 200 έως και περισσότερους από 540, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Οι σκέψεις Τραμπ για παρέμβαση

Σε σκληρό τόνο μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ την Κυριακή, αποκαλύπτοντας ότι Ιρανοί αξιωματούχοι τον προσέγγισαν «για διαπραγματεύσεις», προειδοποιώντας ωστόσο πως «ενδέχεται να προηγηθεί δράση πριν από οποιαδήποτε διαπραγμάτευση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη με ανώτερους συμβούλους του, προκειμένου να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές της Ουάσινγκτον απέναντι στο Ιράν.

Όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια που περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα, χρήση μυστικών κυβερνοόπλων, περαιτέρω επέκταση των κυρώσεων, αλλά και παροχή διαδικτυακής υποστήριξης σε αντικυβερνητικές πηγές.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, την ώρα που η κατάσταση στο Ιράν παραμένει εξαιρετικά ρευστή.

Χωρίς διαδίκτυο για 84 ώρες η χώρα

Στο ζήτημα της πλήρους διακοπής του διαδικτύου στο Ιράν αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι προτίθεται να επικοινωνήσει με τον Έλον Μασκ, προκειμένου να εξεταστεί η αποκατάσταση της πρόσβασης μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink.

Την ίδια ώρα, πηγές του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξαν ότι η επαναφορά του διαδικτύου θα γίνει με γνώμονα την «εθνική ασφάλεια», επισημαίνοντας ότι η διακοπή έχει συμπληρώσει περίπου 84 ώρες.

Παράλληλα, ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, ενόψει του ενδεχομένου οποιασδήποτε αμερικανικής παρέμβασης στην κρίση, καθώς οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν παραμένουν ραγδαίες και απρόβλεπτες.

Στα χέρια των διαδηλωτών η Μασάντ – Σε καταφύγιο ο Αλί Χαμενεΐ

Βίντεο από τη Μασάντ, γενέτειρα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, αποτυπώνουν εικόνες εκτεταμένων συγκρούσεων, με την πόλη να έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης.

Την ίδια ώρα, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που διακινούνται στο διαδίκτυο κάνουν λόγο για μεταφορά του Αλί Χαμενεΐ σε καταφύγιο, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης.

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη Μασάντ ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «πλέον ελέγχεται» από τους διαδηλωτές, μετά από σφοδρότατες συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι εξελίξεις εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη χώρα, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις κλιμακώνονται.