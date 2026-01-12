Ιράν: Εκατόμβη νεκρών εν μέσω ταραχών - Διάβημα της Τεχεράνης σε ξένους πρέσβεις

Χαοτικές καταστάσεις επικρατούν στην Τεχεράνη αλλά και σε άλλες ιρανικές πόλεις μετά την εξέγερση των διαδηλωτών κατά της κυβέρνησης και του Αγατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία, τουλάχιστον 648 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 28η Δεκεμβρίου, την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας. Μεταξύ των νεκρών, συγκαταλέγονται εννέα ανήλικοι, διευκρινίζει η οργάνωση, η οποία κάνει λόγο για χιλιάδες τραυματίες.

Βάσει ορισμένων εκτιμήσεων, τις οποίες η ΜΚΟ δεν μπορεί να επαληθεύσει, ο απολογισμός είναι πολύ βαρύτερος, ξεπερνώντας τα 6000 θύματα, συμπληρώνει η Iran Human Rights.

Οι Μουτζαχεντίν του Λαού, μια απαγορευμένη στο Ιράν οργάνωση, λένε πως, σύμφωνα με πηγές από το εσωτερικό της χώρας, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

Σε ένα βίντεο, την αυθεντικότητα του οποίου πιστοποίησε χθες το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνονται δεκάδες σοροί να έχουν τοποθετηθεί σε μαύρους σάκους μπροστά από ένα νεκροτομείο της πρωτεύουσας και ανθρώπους που φαίνεται πως είναι Ιρανοί που αναζητούν συγγενείς τους οι οποίοι αγνοούνται.

Το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ιράν, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, είπε χθες ότι τα νοσοκομεία έχουν «γεμίσει» από διαδηλωτές που έχουν τραυματιστεί και ότι τα αποθέματα αίματος εξαντλούνται.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε εικόνες από κτίρια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, μεταξύ αυτών ένα τέμενος, όπως εικόνες από κηδείες μελών των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

Χωρισμένη στα δυο η χώρα

Το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, έπειτα από κάλεσμα του προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν την πλατεία της Επανάστασης, στην καρδιά της Τεχεράνης, κρατώντας τη σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ως ένδειξη στήριξης της εξουσίας και προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση.

Προσευχές αναπέμφθηκαν για τα θύματα αυτού που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει «ταραχές». Το Ιράν διεξάγει έναν πόλεμο εναντίον των «τρομοκρατών», δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάρ, ενώπιον του πλήθους.

Ανάλογες συγκεντρώσεις έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις, σύμφωνα με τα πλάνα των ιρανικών τηλεοπτικών δικτύων, την ώρα που η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

—❗️🇮🇷 OBSERVA: La 'Plaza de la Revolución' de Teherán (Meydane Enqelab) filmada desde un helicóptero



Aproximadamente 1,2 millones de personas asistieron a la masiva manifestación a favor de la República Islámica de Irán en la capital. https://t.co/V4OTfuJ4Yr pic.twitter.com/u02EGjiORR — Al Furkán (@AngelVazquez40) January 12, 2026

Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις μετά την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979, οι κυβερνώντες επιδιώκουν αυτήν τη στιγμή να πάρουν το πάνω χέρι κατεβάζοντας στους δρόμους χιλιάδες υποστηρικτές τους, αφού επέβαλαν την πλήρη διακοπή των διαδικτυακών επικοινωνιών από την 8η Ιανουαρίου.

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι οι φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις «ήρθαν ως προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολιτικούς να τερματίσουν την απάτη τους».

Ο Χαμενεΐ τόνισε ότι ήταν μια «ιστορική μέρα» καθώς προσθέτει ότι αυτές οι «τεράστιες συγκεντρώσεις γεμάτες με σταθερή αποφασιστικότητα ματαίωσαν τα σχέδια ξένων εχθρών που επρόκειτο να υλοποιηθούν από εγχώριους μισθοφόρους».

Προσέθεσε δε ότι «το ιρανικό έθνος είναι ισχυρό, γνωρίζει και να αναγνωρίζει τους εχθρούς του και είναι παρόν σε κάθε σκηνή».

Διάβημα της Τεχεράνης στους ξένους πρέσβεις

Από την πλευρά της, η ιρανική κυβέρνηση κάλεσε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου τους επικεφαλής των ξένων πρεσβειών στην Τεχεράνη για εξηγήσεις ενώ εξέφρασαν και τη δυσαρέσκειά τους για την υποστήριξη των κυβερνήσεών τους προς τους διαδηλωτές.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «κλήθηκαν ευρωπαίοι πρεσβευτές».

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, διακρίνονται οι διπλωμάτες να οδηγούνται μπροστά σε γιγαντοοθόνη, όπου ιρανοί αξιωματούχοι τους έδειξαν εικόνες με βίαιες ενέργειες διαδηλωτών. «Τέτοιες ενέργειες υπερβαίνουν το πλαίσιο των ειρηνικών διαδηλώσεων και συνιστούν οργανωμένο σαμποτάζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών που μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

Η Τεχεράνη ζήτησε από τους διπλωμάτες να διαβιβάσουν αυτές τις εικόνες στους ΥΠΕΞ των χωρών τους. Αξίωσε μάλιστα την ανάκληση δηλώσεων υποστήριξης στους διαδηλωτές, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παρέμβαση σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας».

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε την Κυριακή ότι υποστηρίζει «τις δημοκρατικές προσδοκίες του ιρανικού λαού». Κάλεσε επίσης τις ιρανικές αρχές «να εγγυηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων των διαδηλωτών» και «να εγκαταλείψουν την επονείδιστη χρήση της θανατικής ποινής ως κατασταλτικού μέτρου».

Η Γαλλία «κατανοεί τις θεμιτές προσδοκίες του ιρανικού λαού» και καλεί τις ιρανικές αρχές «να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους, ανέφεραν την Παρασκευή γαλλικές διπλωματικές πηγές.

«Ανοικτός» δίαυλος επικοινωνίας

Έπειτα από απειλές που επανειλημμένως διατύπωσε περί μιας στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χθες πως η ιρανική ηγεσία θέλει να «διαπραγματευτεί» και μια συνάντηση «προετοιμάζεται», χωρίς εντούτοις να απορρίψει τη στρατιωτική επιλογή.

«Ίσως χρειαστεί να δράσουμε πριν από μία συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως ο αμερικανικός στρατός εξετάζει «πολύ σθεναρές επιλογές».

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, όμως είναι πλήρως προετοιμασμένη για τον πόλεμο», απάντησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, όμως αυτές οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι ισότιμες (…) και να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε πως ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι «ανοικτός» μεταξύ του Ιράν και του Αμερικανού απεσταλμένου για τη Μέση Ανατολή.

Όμως, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απείλησε να δώσει στον Ντόναλντ Τραμπ ένα «αξέχαστο» μάθημα σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.