Χάος στο Ιράν: Πάνω από 640 νεκροί στις διαδηλώσεις – Ο Τραμπ απειλεί με πόλεμο και δασμούς 25%

Το Ιράν βιώνει αιματηρές διαδηλώσεις, με τη φονική καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων να έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 640 ανθρώπους. Οι διαδηλωτές, που βγήκαν στους δρόμους ζητώντας την πτώση του καθεστώτος, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρή βία, μαζικές συλλήψεις και πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο.

Οι ιρανικές Αρχές έχουν διακόψει το διαδίκτυο και τις τηλεπικοινωνίες, αφήνοντας τους πολίτες αποκομμένους, ενώ συγγενείς στο εξωτερικό προσπαθούν μάταια να επικοινωνήσουν μαζί τους. Παρά το μπλακ άουτ, ορισμένοι Ιρανοί εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink του Έλον Μασκ, σύμφωνα με πηγές εντός της χώρας.

Κηδεία για πολίτες που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις/ REUTERS

Σύμφωνα με την οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ, έως αργά τη Δευτέρα είχαν επιβεβαιωθεί 646 θάνατοι: 505 διαδηλωτές, 113 στρατιωτικοί και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς και 7 ακόμη άτομα, ενώ παράλληλα διερευνώνται 579 επιπλέον αναφερόμενοι θάνατοι. Από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, έχουν συλληφθεί 10.721 άτομα.

Day 16 of Iran’s protests: HRANA reports at least 646 killed (including 505 protesters, 9 children) and 10,721 arrested, as a total communications blackout continues. Families of victims gathered at Behesht Zahra Cemetery. #IranProtests

Read more in HRANA’s full report:… pic.twitter.com/pGQNVnaaxp — HRANA English (@HRANA_English) January 12, 2026

Κλιμάκωση από Τραμπ: Aπειλές πολέμου και δασμοί 25%

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην αιματηρή καταστολή, προειδοποιώντας την ιρανική ηγεσία ότι η Ουάσινγκτον θα επιτεθεί εάν οι δυνάμεις ασφαλείας συνεχίσουν να ανοίγουν πυρ κατά διαδηλωτών. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι, αν υπάρξουν νέες δολοφονίες πολιτών, δεν αποκλείεται στρατιωτική δράση.

Αργά τη Δευτέρα (12/1), ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν θα αντιμετωπίσει νέο δασμό 25% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ. «Αυτή η απόφαση είναι τελική και αμετάκλητη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, χωρίς να διευκρινίσει τη νομική βάση του μέτρου ή αν θα αφορά όλους τους εμπορικούς εταίρους της Τεχεράνης.

Η ιρανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση, ενώ το Ιράν, που ήδη βρίσκεται υπό βαριές αμερικανικές κυρώσεις, συνεχίζει να εξάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου του στην Κίνα. Μεταξύ των βασικών εμπορικών εταίρων του συγκαταλέγονται επίσης η Τουρκία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία.

Παρότι οι αεροπορικές επιδρομές συγκαταλέγονται στις επιλογές του Λευκού Οίκου, η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ τόνισε ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή», επισημαίνοντας ότι τα ιδιωτικά μηνύματα που λαμβάνει η Ουάσινγκτον από την Τεχεράνη διαφέρουν αισθητά από τη δημόσια ρητορική του καθεστώτος.

Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και φόβοι για γενικευμένη σύγκρουση

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει ιδέες που προτάθηκαν από τις ΗΠΑ, αν και τις χαρακτήρισε «ασύμβατες» με τις αμερικανικές απειλές. Παράλληλα, το Axios αποκάλυψε ότι ο Αραγτσί επικοινώνησε το Σαββατοκύριακο με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, με αντικείμενο τις διαδηλώσεις και το ενδεχόμενο συνάντησης τις επόμενες ημέρες.

Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι ο δίαυλος επικοινωνίας παραμένει ανοιχτός, τόσο απευθείας όσο και μέσω της ελβετικής διαμεσολάβησης, αν και χαρακτήρισε τα μηνύματα από τις ΗΠΑ «αντιφατικά». Πηγές αναφέρουν ότι η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να αποτελεί προσπάθεια αποκλιμάκωσης ή κερδίσματος χρόνου πριν από ενδεχόμενη αμερικανική ενέργεια.

Οι ιρανικές Αρχές αποδίδουν την αιματοχυσία σε «τρομοκράτες που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ». Το υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε συλλήψεις ομάδων που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες παραστρατιωτικών, εμπρησμούς τεμενών και επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι η χώρα δίνει πόλεμο σε τέσσερα μέτωπα: οικονομικό, ψυχολογικό, στρατιωτικό εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.

Παρά τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων, δεν υπάρχουν ενδείξεις ρηγμάτων στη θρησκευτική ηγεσία, στον στρατό ή στις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ η αντιπολίτευση παραμένει κατακερματισμένη και χωρίς σαφή ηγεσία. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν σε υψηλό επτά εβδομάδων, λόγω φόβων για μείωση των ιρανικών εξαγωγών και πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης.