Ιράν: Αξιωματούχος παραδέχεται 2.000 θανάτους στις διαδηλώσεις - Κατηγορούν «τρομοκράτες»

Περίπου 2.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Ιράν, δήλωσε την Τρίτη ένας Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Είναι η πρώτη φορά που οι ιρανικές αρχές αναγνωρίζουν έναν τόσο υψηλό αριθμό θυμάτων, μετά από μια σφοδρή καταστολή δύο εβδομάδων αναταραχής σε όλη τη χώρα.

Ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι πίσω από τους θανάτους τόσο των διαδηλωτών όσο και των στελεχών ασφαλείας βρίσκονται «τρομοκράτες», όπως τους χαρακτήρισε. Δεν έδωσε, ωστόσο, αναλυτική κατανομή των νεκρών.

Η αναταραχή, που πυροδοτήθηκε από τις δραματικές οικονομικές συνθήκες, αποτελεί τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για τις ιρανικές αρχές εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια και εκδηλώνεται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης, μετά τα περσινά πλήγματα από Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βλέπουν» ως υποκινητές το Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Οι θρησκευτικές αρχές του Ιράν, που βρίσκονται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, έχουν επιλέξει μια διττή στρατηγική: χαρακτηρίζουν ως «νόμιμες» τις κινητοποιήσεις για τα οικονομικά ζητήματα, ενώ ταυτόχρονα εφαρμόζουν μια σκληρή κατασταλτική πολιτική. Κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκινούν την αναταραχή και ισχυρίζονται ότι αδιευκρίνιστα άτομα, τα οποία αποκαλούν «τρομοκράτες», έχουν «καπελώσει» τις διαδηλώσεις.

Οργανώσεις δικαιωμάτων είχαν προηγουμένως κάνει λόγο για εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις.

Οι περιορισμοί στην επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, έχουν δυσκολέψει τη ροή πληροφοριών.

Βίντεο από νυχτερινές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας την τελευταία εβδομάδα εμφανίζουν βίαιες συμπλοκές, πυροβολισμούς και οχήματα ή κτίρια παραδομένα στις φλόγες.