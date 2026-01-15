Φρίκη στο Νιου Τζέρσεϊ: Μητέρα στραγγάλισε τους δύο ανήλικους γιους της

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Νιου Τζέρσεϊ την Τρίτη, όταν μια μητέρα φέρεται να σκότωσε τα δύο ανήλικα παιδιά της, δύο αγόρια ηλικίας 5 και 7 ετών.

Τα άψυχα σώματα των παιδιών εντόπισε ο πατέρας τους, επιστρέφοντας στο σπίτι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δράστης της διπλής δολοφονίας είναι η 35χρονη μητέρα τους, Priyatharsini Natarajan. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα δύο παιδιά είχαν στραγγαλιστεί, ενώ η γυναίκα συνελήφθη λίγο αργότερα.

Κατά τις ίδιες πηγές, η 35χρονη είχε αφήσει σημείωμα στο οποίο ομολογούσε ότι είχε σχεδιάσει την πράξη της, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή της να αυτοκτονήσει, σύμφωνα με δημοσίευση του People.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο το κίνητρο που οδήγησε στη διπλή παιδοκτονία, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η Priyatharsini Natarajan, η οποία εμφανίζεται με κενό βλέμμα στη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε μετά τη σύλληψή της, αντιμετωπίζει κατηγορίες για δύο αδικήματα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, καθώς και για κατοχή όπλου τρίτου βαθμού με παράνομο σκοπό.