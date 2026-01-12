Φρίκη στον Ισημερινό: Εντοπίστηκαν πέντε ανθρώπινα κεφάλια κρεμασμένα σε στύλους

Σκηνές βγαλμένες από ταινία τρόμου αντίκρυσαν οι κάτοικοι του Πουέρτο Λόπες στον Ισημερινό, εκεί όπου εντοπίστηκαν πέντε ανθρώπινα κεφάλια να κρέμονται δεμένα από σκοινί ανάμεσα σε δύο στύλους.



Η αστυνομία του Εκουαδόρ ανακοίνωσε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 ότι διενεργεί έρευνα μετά τον εντοπισμό των πέντε κεφαλιών, μαζί με απειλητικό μήνυμα, σε τουριστική παραλία στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, το οποίο σαρώνεται το τελευταίο διάστημα από κύμα βίας.



Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε στην Πουέρτο Λόπες, στην επαρχία Μαναβί, δημοφιλή προορισμό για όσους θέλουν να παρατηρήσουν φάλαινες, όπου ήδη στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν δολοφονηθεί εννιά άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα μωρό, σε σειρά επεισοδίων αποδοθέντων από τις αρχές σε συγκρούσεις συμμοριών.



Εικόνες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τα πέντε κεφάλια, κρεμασμένα με σχοινιά από δυο ξύλινους στύλους, μπροστά στη θάλασσα, στην αμμουδιά. Πλάι τους, επιγραφή σε ξύλινο πίνακα απειλούσε μέλη συμμοριών που εκβιάζουν εμπόρους και κατοίκους για να αποσπούν πληρωμές για υποτιθέμενη προστασία.



Ο Ισημερινός, ανάμεσα στις δυο χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης στην υφήλιο, την Κολομβία και το Περού, βιώνει τρομακτική κλιμάκωση της βίας εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ συμμοριών συνδεόμενων με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ.



Παρά τον πόλεμο που έχει κηρύξει εναντίον των συμμοριών ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, τους πρώτους έξι μήνες του 2025 διαπράχθηκαν πάνω από 4.600 δολοφονίες στη χώρα των λίγων περισσότερων από 18 εκατ. κατοίκων, αριθμός αυξημένος κατά 47% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ