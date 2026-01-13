Φρίκη στις ΗΠΑ: Εκτέλεσε την οικογένεια του αδελφού του για να καλύψει παράνομη σχέση

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για την τετραπλή δολοφονία του 2018 ήρθαν στο φως τη Δευτέρα στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Μόνμουθ στο Νιου Τζέρσεϊ, κατά τη δίκη του 59χρονου επιχειρηματία Πολ Κανέιρο. Ο κατηγορούμενος ξέσπασε σε κλάματα όταν οι ένορκοι άκουσαν ότι φέρεται να «καταδίωξε μεθοδικά» και να σκότωσε την οικογένεια του αδελφού του.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι το κίνητρο του Κανέιρο ήταν «η απληστία και η απελπισία», μετά την αποκάλυψη πως είχε υπεξαιρέσει χρήματα από καταπίστευμα. Σύμφωνα με την εισαγγελέα Νικόλ Γουάλας, στις 20 Νοεμβρίου 2018 ο κατηγορούμενος δολοφόνησε τον 50χρονο αδελφό του Κιθ, τη σύζυγό του Τζένιφερ, 45 ετών, καθώς και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τη Σοφία, 8 ετών, και τον Τζέσι, 11 ετών.

Όπως ανέφερε η εισαγγελία, ο Κανέιρο διέκοψε αρχικά την ηλεκτροδότηση στο σπίτι της οικογένειας, αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Colts Neck. Όταν ο Κιθ βγήκε έξω για να ελέγξει τη γεννήτρια, τον πυροβόλησε θανάσιμα. Στη συνέχεια εισήλθε στο σπίτι και πυροβόλησε τη σύζυγό του, ενώ ακολούθως μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τα δύο παιδιά τους. Για να καλύψει τα ίχνη του, έβαλε φωτιά στην κατοικία, όπως αναφέρει η New York Post.

«Λύγισε» ο κατηγορούμενος

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο Κανέιρο λύγισε συναισθηματικά, την ώρα που η συνήγορός του, Μόνικα Μαστελόνε, επιχείρησε να αποδώσει το έγκλημα σε τρίτο αδελφό της οικογένειας, τον 52χρονο Κόρεϊ Κανέιρο. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο Πολ και ο Κιθ ήταν «κολλητοί φίλοι», τονίζοντας ότι «αγαπούσαν ο ένας τον άλλον πολύ».

«Δεν υπάρχει περίπτωση ο Πολ να δολοφονούσε τον ίδιο του τον αδελφό — πόσο μάλλον την οικογένειά του — για 78.000 δολάρια», δήλωσε η Μαστελόνε, σημειώνοντας ότι και ο Κόρεϊ θα είχε οικονομικό όφελος από τον θάνατο του Κιθ, καθώς και οι δύο αδελφοί θα κληρονομούσαν από 1,5 εκατ. δολάρια.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, επιμένουν ότι ο κατηγορούμενος προχώρησε στο έγκλημα όταν ο μικρότερος αδελφός του ανακάλυψε ότι υπεξαιρούσε δεκάδες χιλιάδες δολάρια από την εταιρεία τεχνολογίας Square One, την οποία συνδιηύθυναν, προκειμένου να χρηματοδοτεί παράνομη σχέση με ερωμένη.