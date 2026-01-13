Τζαφάρ Παναχί: «Η διεθνής κοινότητα να στηρίξει τους Ιρανούς αλλιώς περισσότεροι αθώοι θα πεθάνουν»

Ο Τζαφάρ Παναχί, ο σκηνοθέτης που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα και η ταινία του «It Was Just An Accident» είναι μεταξύ των κορυφαίων για τα Όσκαρ 2026 στην κατηγορία διεθνών ταινιών μεγάλου μήκους, ζήτησε επείγουσα βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα για τον λαό του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο TheWrap, ο Ιρανός σκηνοθέτης δήλωσε ότι πιστεύει ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη έχει φτάσει σε αδιέξοδο και, επειδή διακυβεύεται η επιβίωσή του, θα καταφύγει σε ο,τιδήποτε.



Εξέφρασε επίσης τη βαθιά ανησυχία του για την πλήρη διακοπή των υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, λέγοντας: «Όταν έκοψαν εντελώς το διαδίκτυο ξέραμε τι θα ακολουθούσε, γιατί αυτό σημαίνει ότι έρχεται μια σφαγή. Κάθε λεπτό καθυστέρησης στις προσπάθειες παροχής βοήθειας σημαίνει ότι περισσότεροι αθώοι άνθρωποι θα πεθάνουν».



Πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά οι διαμαρτυρίες είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες χρονιές, επειδή όλα τα στρώματα της κοινωνίας έχουν βγει στους δρόμους και, αν χάσουν την ελπίδα τους τώρα, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αντισταθούν σε αυτήν την κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια.

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, καθώς ετοιμαζόταν να παρευρεθεί στις Χρυσές Σφαίρες, ο Παναχί δεν μπόρεσε να αγνοήσει τα βίντεο με τις εικόνες της βίαιης καταστολής στο Ιράν. «Μου είπαν να μην τα δω, αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ και ένιωθα απαίσια όλη μέρα», είπε. Σύμφωνα με τον Παναχί, «η Ισλαμική Δημοκρατία, έχοντας χάσει κάθε νομιμότητα, καταφεύγει τώρα στα πιο βίαια μέσα καταστολής».

Η τελευταία ταινία του Παναχί, «It Was Just An Accident», γυρίστηκε στο Ιράν χωρίς άδεια. Αφηγείται την ιστορία πέντε Ιρανών που συναντούν έναν άνδρα που πιστεύουν ότι είναι ο πρώην δεσμοφύλακάς τους. Είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Γαλλίας στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας για τα 98α Βραβεία Όσκαρ.

Η 14ετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα

Από τα τέλη της άνοιξης του 2023, μετά από 14 χρόνια απαγόρευσης εξόδου, ο Τζαφάρ Παναχί μπόρεσε επιτέλους να φύγει από το Ιράν. Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία, για να προωθήσει την ταινία του κατά τη διάρκεια της περιόδου απονομής των βραβείων.



Μια νέα ποινή ενός έτους φυλάκισης και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για δύο χρόνια επιβλήθηκε στον Παναχί, τον Δεκέμβριο του 2025. Η απόφαση εκδόθηκε ερήμην, ενώ ο ίδιος βρισκόταν εκτός Ιράν. Η κατηγορία σε αυτή τη νέα υπόθεση είναι «προπαγάνδα κατά του κράτους».



Παρά την απόφαση και τους πιθανούς κινδύνους, σε συνέντευξη που έδωσε ο σκηνοθέτης τόνισε για άλλη μια φορά ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Ιράν μετά την απονομή των Όσκαρ τον Μάρτιο.

Όταν ρωτήθηκε αν η δημοφιλία της ταινίας του θα τον προστατεύσει ή θα τον βάλει στο στόχαστρο του καθεστώτος, απάντησε με ειλικρίνεια: «Όταν βλέπεις ανθρώπους να σκοτώνονται, να τραυματίζονται και να συλλαμβάνονται στους δρόμους, δεν σκέφτεσαι πια τέτοια πράγματα. Ζητώ μόνο από όλη τη διεθνή κοινότητα, τους δημοσιογράφους και τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν ό,τι μπορούν, τώρα αμέσως».



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τζαφάρ Παναχί είναι κάτι περισσότερο από σκηνοθέτης. Είναι σύμβολο του «κινηματογράφου της αντίστασης». Με ρεαλιστικό στυλ και έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα και τα δικαιώματα των γυναικών, έχει κερδίσει τα κορυφαία βραβεία σε τρία από τα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Καννών, του Βερολίνου και της Βενετίας.

