«Ακούστε τις κραυγές και διαλέξτε πλευρά»: Έκκληση της εξόριστης αυτοκράτειρα του Ιράν Φαράχ Ντιμπά

Έκκληση προς τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας να ενωθούν με το κίνημα των διαδηλωτών εναντίον του καθεστώτος κάλεσε η εξορισμένη Αυτοκράτειρα, Φαράχ Ντιμπά Παχλαβί, χήρα του Σάχη.

Η 87χρονη Φαράχ, με αφορμή την τοποθέτηση του υιού της πρίγκιπα διαδόχου του περσικού θρόνου, ζήτησε να συνασπιστούν οι αστυνομικοί στο πλευρό των διαδηλωτών προκειμένου να πέσει η ισλαμική επανάσταση.

«Θυμηθείτε ότι η επιβίωση καμίας κυβέρνησης, η διατήρηση κανενός πλεονεκτήματος, δεν δικαιολογούν να χύνεται το αίμα των συμπατριωτών σας» γράφει η Φαράχ απευθυνόμενη στις δυνάμεις ασφαλείας και ζητώντας τους να ακούσουν «τις κραυγές θυμού» των διαδηλωτών και «να ενωθούν μαζί τους πριν να είναι πολύ αργά».

Αναφερόμενη στην αδυναμία των διαδηλωτών να συνδεθούν στο διαδικτυο μετά το «μαύρο» που έριξε η κυβέρνηση προκειμένου να μην διαρρεύσουν εικόνες στο εξωτερικό η Φαράχ διαβεβαίωσε «Ξέρω ότι ζοφερά πνεύματα έκοψαν τα μέσα επικοινωνίας σας με τον κόσμο, από τον φόβο ότι θα ακουστεί η φωνή σας, αλλά να ξέρετε ότι το μήνυμά σας είναι πολύ ισχυρό για να φιμωθεί».

«Να είστε δυνατοί και πιστέψτε ότι σύντομα θα γιορτάσετε μαζί την ελευθερία στο Ιράν, ότι το φως θα θριαμβεύσει επί του σκότους» τονίζοντας πως οι πολίτες είναι παιδιά της.

🇮🇷 THE SHAH'S WIDOW JUST TOLD IRAN'S MILITARY: PICK A SIDE



Former Empress Farah Pahlavi, Crown Prince Reza's mother, just issued a message to Iran's armed forces:



"Do not tie your fate to the killers."



That's an ultimatum.



She's telling IRGC soldiers and Basij militias… pic.twitter.com/i7K3FJ6NGF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 13, 2026

Η Φαράχ Παχλαβί, η τρίτη σύζυγος του Σάχη, εγκατέλειψε το Ιράν στις 16 Ιανουαρίου 1979 μαζί με τον σύζυγό της, Μοχαμάντ Ρεζά Παχλαβί, δύο εβδομάδες προτού να επιστρέψει στη χώρα ο ηγέτης της ισλαμικής επανάστασης, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.