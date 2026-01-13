Μυστήριο με το είδος «βοήθειας» του Τραμπ στο Ιράν - Έκκληση σε Αμερικάνους να εγκαταλείψουν τη χώρα

«Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη βοήθεια των ΗΠΑ προς τους διαδηλωτές στο Ιράν

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του από τη Ουάσιγκτον στο Ντιτρόιτ, ερωτώμενος από τους δημοσιογράφους τι εννοούσε με την ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου σημειώνοντας ότι «βοήθεια φτάνει» στο Ιράν απάντησε «Αυτό θα πρέπει να το σκεφτείτε μόνοι σας. Συγγνώμη», ανέφερε σε δημοσιογράφους.

Γνωρίζουμε ήδη ότι ο Τραμπ εξετάζει πώς να ασκήσει πίεση στο ιρανικό καθεστώς μετά την καταστολή των διαδηλωτών η οποία έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους τις τελευταίες εβδομάδες. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές ήταν μεταξύ των «πολλών, πολλών επιλογών» που εξετάζονται, αλλά ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή για τον πρόεδρο».

Παράλληλα ωστόσο, κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες αλλά και τους συμμάχους των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα ενισχύοντας έτσι το σενάριο για μια στρατιωτική επέμβαση.

«Καλό θα ήταν να φύγουν από τη χώρα. Είναι μια πολύ καλή ιδέα. Πιστεύω πρέπει να φύγουν» σημείωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

BREAKING 🚨 President Trump tells American allies to get out of Iran pic.twitter.com/OnfTHZK6iH — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 13, 2026

Ο Γουίτκοφ συνάντησε τον Παχλεβί

Από την άλλη, ο απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να συναντήθηκε μυστικά με τον γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, Ρεζά Παχλεβί ο οποίος εξορίστηκε μαζί με τον πατέρα του το 1978, και έκτοτε ζει κυρίως στο Λος Άντζελες και την Ουάσινγκτον.

Σε προηγούμενα μηνύματα που είχαν μπλοκαριστεί από το κλείσιμο του διαδικτύου από την ιρανική κυβέρνηση, είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί μιας μετάβασης. Έχει επίσης πιέσει για δημοψήφισμα και μη βίαιη αλλαγή κυβέρνησης στη χώρα.

Ο εξόριστος πρίγκιπας χαιρέτισε το γεγονός ότι το Ιράν θα μπορούσε να γίνει συνταγματική μοναρχία με έναν εκλεγμένο ηγέτη. Σε μια ανάρτηση στο X τον Ιούνιο του περασμένου έτους, έγραψε: «Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιτευχθεί ειρήνη: ένα κοσμικό, δημοκρατικό Ιράν. Βρίσκομαι εδώ σήμερα για να υποταχθώ στους συμπατριώτες μου και να τους οδηγήσω σε αυτόν τον δρόμο προς την ειρήνη και τη δημοκρατική μετάβαση».

Δεν έχουν δημοσιευτεί λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντηση του Σαββατοκύριακου μεταξύ Παχλεβί και Γουίτκοφ.