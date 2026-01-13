Ο Μασκ αποκαθήλωσε τη σημαία του Ιράν στα emojis του και την αντικατέστησε με εκείνη του σάχη

Τη συμπαράστασή του στον ιρανικό λαό θέλησε να δείξει ο Έλον Μασκ αλλάζοντας το βασικό emoji της σημερινής σημαίας της χώρας στο X με το σύμβολο της περσικής μοναρχίας.

Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες, και ενώ είχαν ξεσπάσει ο φονικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη αλλά και σε άλλες πόλεις της, αρκετοί διαδηλωτές εθεάθησαν να κραδαίνουν μια σημαία η οποία στο κέντρο της δεν είχε το σύμβολο του θεοκρατικού καθεστώτος, δηλαδή την ημισέληνο και το σπαθί, αλλά ένα λιοντάρι και έναν ανατέλλοντα ήλιο από πίσω του.

Μετά από παραινέσεις των χρηστών του διαδικτύου, ο Έλον Μασκ αντικατέστησε τη σημαία που εμφανιζόταν μόλις κανείς έγραφε τη λέξη «Ιράν» στα emojis με την παλαιά. Συγκεκριμένα, ένα από τα στελέχη της εταιρείας, ο Νικίτα Μπιερ απάντησε στον χρήστη «Δώστε μου μερικές ώρες».

Λίγες ώρες αργότερα, η σημαία της εποχής του Σάχη ήταν παντού στον ιστότοπο και, δεδομένου ότι αντικατέστησε αναδρομικά όλες τις προηγούμενες χρήσεις του emoji, οδήγησε σε μια σύντομη περίοδο όπου οι επίσημοι κυβερνητικοί λογαριασμοί του Ιράν εμφανίζονταν και αυτή με το εν λόγω σύμβολο αντί για το τρέχον.

Αφού η αλλαγή έγινε viral, οι επίσημοι λογαριασμοί του Ιράν αφαίρεσαν το emoji της σημαίας από τις σελίδες τους και το αντικατέστησαν με το εθνικό έμβλημα.

Η αλλαγή έρχεται καθώς ο γιος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί, έχει αναδειχθεί σε κεντρική φυσιογνωμία του τρέχοντος κύματος διαμαρτυριών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πυροδοτώντας γενικές απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις από την εξορία. Το μοτίβο του λιονταριού και του ήλιου χρησιμοποιούνταν στη σημαία του Ιράν για αιώνες πριν αφαιρεθεί μετά την Ισλαμική επανάσταση και τώρα επανέρχεται στο προσκήνιο με τις νέες διαδηλώσεις.