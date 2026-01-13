Πνίγεται στο αίμα το Ιράν: Αναφορές έως και για 20.000 νεκρούς στις σφοδρές διαδηλώσεις

Το απόλυτο χάος φαίνεται πως βιώνουν οι πολίτες του Ιράν τόσο στην Τεχεράνη όσο και σε άλλες πόλεις καθώς ο αριθμός των νεκρών από τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις φέρεται να έχει ξεπεράσει τις 20.000.

Οι σοκαριστικοί αριθμοί δημοσιεύθηκαν από την ομάδα ακτιβιστών υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σημείωσαν ότι οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι ανέρχονται στους 2.003.

CBS: Από 12 έως και 20 χιλιάδες οι νεκροί

Όπως τόνισαν δυο πηγές που βρίσκονται μέσα στο, αποκομμένο από το διαδίκτυο, κράτος ο αριθμός των νεκρών είναι 10 φορές πάνω από τον επίσημο που έχει ανακοινωθεί. Μιλώντας στο CBS οι δυο άνθρωποι σημείωσαν ότι οι νεκροί κυμαίνονται από 12.000 έως και 20.000.

Iran is experiencing its sixth day of a nationwide internet blackout, as authorities try to quell some of the biggest protests the country has ever seen. Donald Trump has said he wants to “rescue” the protesters and help restore the internet—can he? https://t.co/qbEiWj2WWy pic.twitter.com/eHfRRjRH1v — The Economist (@TheEconomist) January 13, 2026

Άλλη πηγή από τις ΗΠΑ με επαφές μέσα στο Ιράν ανέφερε στο δίκτυο ότι οι νεκροί είναι 10.000 με 12.000.

Παράλληλα, η ΜΚΟ Ιράν Ανθρώπινα Δικαιώματα (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, ανακοίνωσε, επίσης σήμερα, ότι τουλάχιστον 734 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης. Προσθέτει ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ανέρχεται σε χιλιάδες. Οι ακτιβιστές προσπαθούν να καταμετρήσουν τον αριθμό των θυμάτων των ταραχών, βάσει πληροφοριών από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ανέφεραν ακόμη ότι οι Αρχές πηγαίνουν σε ιδιωτικά νοσοκομεία και απειλούν το προσωπικό για να τους δώσει τα στοιχεία των τραυματιών από τις ταραχές που νοσηλεύονται εκεί.