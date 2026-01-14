Ιράν: Θα στοχεύσουμε αμερικανικές βάσεις αν δεχθούμε επίθεση - Νέο μήνυμα Ρεζά Παχλαβί στον στρατό

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους αν η Ουάσιγκτον επιτεθεί στο Ιράν, δήλωσε ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, μετά τις απειλές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για να υποστηρίξει τους διαδηλωτές.

Ο αριθμός των νεκρών από τις αναταραχές στο Ιράν ανέρχεται σε σχεδόν 2.600, σύμφωνα με ομάδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς το κληρικό κατεστημένο προσπαθεί να καταστείλει τις διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, οι οποίες αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την εξουσία του από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.



Σύμφωνα με ισραηλινή εκτίμηση, ο Τραμπ έχει αποφασίσει να παρέμβει, αλλά το εύρος και ο χρόνος αυτής της δράσης παραμένουν ασαφή, δήλωσε ισραηλινός αξιωματούχος. Ο ίδιος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να «εμποδίσουν την Ουάσιγκτον να επιτεθεί στο Ιράν».

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πρόσθεσε ότι οι άμεσες επαφές μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αρακί και του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, έχουν ανασταλεί, αντανακλώντας τις αυξανόμενες εντάσεις.

Παράλληλα, μια δεύτερη ισραηλινή πηγή, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημερώθηκε για τις πιθανότητες κατάρρευσης του καθεστώτος ή αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, έναν εχθρό με τον οποίο το Ισραήλ πολέμησε σε έναν 12ήμερο πόλεμο πέρυσι.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Τραμπ υποσχέθηκε «πολύ σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει διαδηλωτές. «Αν τους κρεμάσουν, θα δείτε κάποια πράγματα», είπε. Επίσης, προέτρεψε τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις και να καταλάβουν θεσμικά όργανα, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνάμεις σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Αμερικανικού Ναυτικού και του Κατάρ, όπου βρίσκεται η αεροπορική βάση Al Udeid, η προκεχωρημένη έδρα του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της Al Udeid πέρυσι ως αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεών του.



Ρεζά Παχλαβί προς τον ιρανικό στρατό: «Εγκαταλείψτε το καθεστώς και προστατεύστε τον λαό»

Από την πλευρά του, ο Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος διάδοχος του τελευταίου Σάχη του Ιράν, απηύθυνε για μία ακόμη φορά δημόσια έκκληση προς τα μέλη του ιρανικού στρατού να εγκαταλείψουν το καθεστώς και να συνταχθούν με τους διαδηλωτές.



Σε δήλωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω της πλατφόρμας X, ο Παχλαβί διαβεβαίωσε τους πολίτες που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις ότι η αμερικανική βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν, καλώντας τους παράλληλα να συνεχίσουν τον αγώνα τους.



«Συμπατριώτες μου, πιθανότατα θα έχετε ακούσει μέχρι τώρα το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η βοήθεια έρχεται. Συνεχίστε τον αγώνα, όπως κάνατε μέχρι σήμερα», σημείωσε.



Υποστήριξε ότι ανάμεσα στον ιρανικό λαό και το καθεστώς υπάρχει πλέον «μια θάλασσα αίματος», τονίζοντας ότι όσοι ευθύνονται για την καταστολή θα λογοδοτήσουν. Στη συνέχεια, κάλεσε τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να σταματήσουν να υπερασπίζονται την πολιτική ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



«Έχω ένα ειδικό μήνυμα για τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων. Είστε ο εθνικός στρατός του Ιράν, όχι ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Έχετε καθήκον να προστατεύετε τις ζωές των συμπατριωτών σας. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ενωθείτε μαζί τους το συντομότερο δυνατό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στιβ Γουίτκοφ είχε μυστική συνάντηση με τον Παχλαβί, όπως αποκάλυψε το Axios. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαδηλώσεων εδώ και πάνω από δύο εβδομάδες.

