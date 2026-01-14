Οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους στις βάσεις του Κατάρ μετά τις απειλές του Ιράν

Την αποχώρηση μέρος του προσωπικού της στρατιωτικής βάσης Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ αποφάσισαν οι ΗΠΑ μετά τις απειλές του Ιράν ότι θα επιτεθεί σε περίπτωση εμπλοκής τους στην ήδη ταραγμένη κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας ανακοίνωσε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου η Ντόχα.

Η υπηρεσία διεθνών μμε του Κατάρ μετέδωσε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων και την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ότι τυχόν περαιτέρω εξελίξεις θα ανακοινωθούν μέσω επίσημων διαύλων.

Qatar has now confirmed the departure of certain personnel from Al Udeid Air Base, citing “currents regional tensions” surrounding Iran. pic.twitter.com/vGK5w4QWm4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 14, 2026

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Επίσης νωρίτερα, δύο διπλωματικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ορισμένα μέλη του προσωπικού στην βάση Αλ Ουντέιντ έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση πριν από σήμερα το βράδυ Τετάρτης.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη. Η βάση στεγάζει επίσης το στρατηγείο της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Ενόψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ τον περασμένο χρόνο απαντώντας στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Reuters αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αμερικανική επέμβαση, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους ιρανούς διαδηλωτές.