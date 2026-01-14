Πού βρίσκονται οι κύριες βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που απειλεί ότι θα χτυπήσει το Ιράν

«Καζάνι που βράζει» είναι ξανά η Μέση Ανατολή, μετά την εξέγερση που έχει ξεσπάσει στο Ιράν και την κλιμακούμενη ένταση της χώρας με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει εδώ και αρκετές ημέρες τις απειλές του ότι θα προχωρήσει σε στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης, ως απάντηση στη βία που χρησιμοποιεί το ιρανικό καθεστώς εναντίον των διαδηλωτών. Από την πλευρά του το Ιράν δηλώνει ότι, σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση, ο στρατός της χώρας θα στοχεύσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις χώρες της περιοχής, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έως την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχτούν επίθεση» εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν, τόνισε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ποιες είναι όμως οι κύριες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή που η Τεχεράνη διατείνεται ότι θα χτυπήσει εφόσον βρεθεί σε θέση άμυνας;

Το πρακτορείο Reuters αναφέρεται στις πιο σημαντικές αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη αυτή γεωγραφική περιοχή.

Μπαχρέιν

Στη χώρα βρίσκεται η έδρα του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού των ΗΠΑ, του οποίου η περιοχή ευθύνης περιλαμβάνει τον Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Κατάρ

Νωρίτερα την Τετάρτη (14/1) έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από τη στρατιωτική βάση Αλ Ουέιντ, στον απόηχο των ιρανικών απειλών.

Πρόκειται μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, που φιλοξενεί περίπου 10.000 στρατιώτες.

Η αεροπορική βάση Αλ Ουέιντ, έκτασης περίπου 240 στρεμμάτων, είναι το προκεχωρημένο αρχηγείο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία διευθύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μια τεράστια έκταση εδάφους από την Αίγυπτο στα δυτικά έως το Καζακστάν στα ανατολικά.

⚡️🇺🇸BREAKING:



Please take shelter and be cautious the bombs will start flying at any moment.



The U.S. is pulling hundreds of troops out of Al Udeid Air Base and other Middle East bases as tensions with #Iran escalate.



Personnel are being moved to reduce risk ahead of possible… pic.twitter.com/Jnyg8pMdXC — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 14, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε τον Ιανουάριο ότι αυτή και οι περιφερειακοί εταίροι της είχαν ανοίξει ένα νέο κέντρο συντονισμού (MEAD-CDOC) στη βάση Αλ Ουέιντ για την ενίσχυση της ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο κέντρο έχει στόχο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακές δυνάμεις συντονίζονται και μοιράζονται τις αεροπορικές και πυραυλικές ευθύνες σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Κουβέιτ

Στη χώρα βρίσκονται αρκετές εκτεταμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν το Στρατόπεδο Αριφτζάν, το προκεχωρημένο αρχηγείο του Κεντρικού Στρατού των ΗΠΑ και την Αεροπορική Βάση Άλι Αλ Σάλεμ, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα ιρακινά σύνορα, γνωστή ως «Ο Βράχος» για την απόκρημνη τοποθεσία της.

Το Στρατόπεδο Μπιούρινγκ ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003 και αποτελεί σταθμό για μονάδες του Στρατού των ΗΠΑ που αναπτύσσονται στο Ιράκ και τη Συρία, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Στρατού των ΗΠΑ.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η Αεροπορική Βάση Αλ Ντάφρα βρίσκεται νότια της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Άμπου Ντάμπι. Οι ΗΠΑ την μοιράζονται με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΑΕ.

Αποτελεί κρίσιμο κόμβο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που έχει υποστηρίξει βασικές αποστολές κατά του Ισλαμικού Κράτους, καθώς και αναπτύξεις αναγνώρισης σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι του Ντουμπάι, αν και δεν είναι επίσημη στρατιωτική βάση, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι προσέγγισης του Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί συχνά αμερικανικά αεροπλανοφόρα και άλλα σκάφη.

Ιράκ

Οι ΗΠΑ διατηρούν παρουσία στην αεροπορική βάση Αΐν αλ-Άσαντ στη δυτική επαρχία Ανμπάρ, υποστηρίζοντας τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και συμβάλλοντας στην αποστολή του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στόχευσαν τη βάση το 2020, σε αντίποινα για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί από τις ΗΠΑ.

Επίσης, η αεροπορική βάση Ερμπίλ βρίσκεται στην ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ και χρησιμεύει ως κόμβος για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων της που διεξάγουν εκπαιδευτικές ασκήσεις.

Η βάση υποστηρίζει τις στρατιωτικές προσπάθειες των ΗΠΑ παρέχοντας μια ασφαλή τοποθεσία για εκπαίδευση, ανταλλαγή πληροφοριών και υλικοτεχνικό συντονισμό στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με έκθεση της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου του 2024.

Σαουδική Αραβία

Οι Αμερικανοί στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι αριθμούσαν 2.321 άτομα το 2024 σύμφωνα με επιστολή του Λευκού Οίκου, λειτουργούν σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, παρέχοντας δυνατότητες αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας και υποστηρίζοντας τη λειτουργία των στρατιωτικών αεροσκαφών των ΗΠΑ.

Κάποια από τα αμερικανικά αεροπλάνα βρίσκονται περίπου 60 χιλιόμετρα νότια του Ριάντ, στην Αεροπορική Βάση του Πρίγκιπα Σουλτάν, η οποία υποστηρίζει τα μέσα αεράμυνας του Στρατού των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Patriot και των αντιπυραυλικών συστημάτων THAAD.

Ιορδανία

Η αμερικανική βάση βρίσκεται στο Αζράκ, 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Αμμάν. Η Αεροπορική Βάση Μουαφάκ αλ Σαλτί φιλοξενεί την 332η Πτέρυγα Αεροπορικών Εκστρατειών της Κεντρικής Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, η οποία συμμετέχει σε αποστολές στις μεσανατολικές ακτές της ανατολικής Μεσογείου, σύμφωνα με τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.

Τουρκία

Η Τουρκία και οι ΗΠΑ διοικούν από κοινού την Αεροπορική Βάση Ιντσιρλίκ στη νότια επαρχία Άδανα. Φιλοξενεί αμερικανικές πυρηνικές κεφαλές και έχει χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη του διεθνούς συνασπισμού που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία και το Ιράκ. Είναι επίσης η έδρα 1.465 μελών του αμερικανικού στρατού που σταθμεύουν στην Τουρκία.