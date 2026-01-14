Αεροπορικές ακυρώνουν πτήσεις προς το Ισραήλ - Η Lufthansa αποσύρει εργαζόμενους της

Κλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μετά τις πληροφορίες ότι ενδέχεται οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν επέμβαση στο Ιράν ακόμη και μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Ήδη η γερμανική αεροπορική εταιρεία Lufthansa ανακοίνωσε ότι αποσύρει από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ μέρος του προσωπικού της, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ισραηλινό κανάλι Channel 12.

The Lufthansa Group has notified its employees to prepare for leaving Israel and for the cancellation of flights starting tomorrow, according to Israel's Channel 12 pic.twitter.com/Xocra32M0k — Faytuks News (@Faytuks) January 14, 2026

Παράλληλα, οι ιταλικές αερογραμμές με ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι οι πτήσεις προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται ενώ την ίδια απόφαση έλαβε και η Austrian Airlines.

Οι ΗΠΑ εκκενώνουν μερικώς τις στρατιωτικές βάσεις

Ήδη, από το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα από την Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η απόφαση αυτή ήρθε μετά την δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τους γείτονές της ότι θα χτυπήσει βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο διέταξε μέρος του προσωπικού της να αποσυρθεί υπό των φόβο των ιρανικών απειλών. Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποσύρσεις από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ , τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει μια από τις σοβαρότερες εσωτερικές αναταραχές στην ιστορία της χώρας, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.