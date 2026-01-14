Ιράν: ΗΠΑ, Βρετανία εκκενώνουν βάσεις – Προειδοποιούν τους πολίτες τους Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιτεθούν στο Ιράν εντός των επόμενων 24 ωρών.

Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης σε ανακοίνωσή του διαμήνυσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ κατηγορώντας τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Λόγω της τεταμένης κατάστασης, ήδη τα υπουργεία εξωτερικών της Ιταλίας και της Πολωνίας με ανακοινώσεις τους κάνουν εκκλήσεις προς τους πολίτες τους που μένουν στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα.

Όπως αναφέρουν ξένα δίκτυα, περίπου 600 Ιταλοί ζουν στο Ιράν, οι περισσότεροι από αυτούς στην Τεχεράνη.

Το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανανέωσε επίσης μια προηγούμενη έκκληση σε μια ανάρτηση στο X, λέγοντας ότι «προτρέπει την άμεση αναχώρηση από το Ιράν και συμβουλεύει να μην ταξιδεύουν όλοι προς αυτήν τη χώρα».

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του κυβερνητικό εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου, δόθηκε εντολή να κλείσει η πρεσβεία στην Τεχεράνη, σύμφωνα με αναφορές της ιστοσελίδας Politico. «Έχουμε κλείσει προσωρινά τη βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία πλέον θα λειτουργεί εξ αποστάσεως».

Η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη έκλεισε προσωρινά, όπως ανακοινώθηκε απόψε. Ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε: «Έχουμε κλείσει προσωρινά την βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η οποία πλέον θα λειτουργεί εξ αποστάσεως. Οι ταξιδιωτικές συμβουλές του Υπουργείου Εξωτερικών έχουν πλέον ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτήν την προξενική αλλαγή».

Επίσης, το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε σήμερα τους Ισπανούς να εγκαταλείψουν το Ιράν, όπου η βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 3.400 ανθρώπους

Την ίδια ώρα, ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο Channel 12 διαμήνυσε ότι σε περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί «δεν θα υπάρξει επιπλέον γύρος, θα δράσουμε για να ανατρέψουμε το καθεστώς». Μάλιστα υπάρχουν αναφορές ότι σε περιοχές του Ισραήλ έχουν ήδη ανοίξει τα καταφύγια για τους πολίτες υπό τον φόβο πιθανής επίθεσης από την Τεχεράνη.

Εκκενώνουν (μερικώς) στρατιωτικές βάσεις

Ήδη, από το μεσημέρι της Τετάρτης, οι ΗΠΑ απέσυραν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα από την Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η απόφαση αυτή ήρθε μετά την δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τους γείτονές της ότι θα χτυπήσει βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο διέταξε μέρος του προσωπικού της να αποσυρθεί υπό των φόβο των ιρανικών απειλών. Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποσύρσεις από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ , τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Σημειώνεται ότι, η βάση Αλ Ουντέιντ αποτελεί κομβικό επιχειρησιακό κέντρο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και φιλοξενεί χιλιάδες στρατιώτες όπως επίσης και κρίσιμες αεροπορικές και διοικητικές υποδομές.

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει μια από τις σοβαρότερες εσωτερικές αναταραχές στην ιστορία της χώρας, η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Από την άλλη, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει την απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

«Κόκκινο πανί» οι απειλές απαγχονισμού διαδηλωτών

Πριν από μερικές ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές πως σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ιράν προχωρούσε σε απαγχονισμούς διαδηλωτών, αυτό θα ήταν ένας λόγος για επέμβαση των ΗΠΑ. Άλλωστε, έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Τεχεράνη έχει προχωρήσει σε κάποια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τις επίσημες αρχές.

Από την άλλη, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR) ανέφερε ότι τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας ενώ παράλληλα έκανε λόγο και για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θυμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό εξηγείται από τις «νέες πληροφορίες που έχουν ληφθεί από πηγές στους κόλπους των ιρανικών υπουργείων Υγείας και Παιδείας», διευκρινίζει αυτή η οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία.

«Αυτός ο αριθμός είναι ένα απόλυτο ελάχιστο», προειδοποιεί η ΜΚΟ, επισημαίνοντας πως έχει λάβει «νέες αναφορές και μαρτυρίες που δείχνουν ακόμα περισσότερο το εύρος της βίας».