Οι ΗΠΑ «παγώνουν» βίζες για 75 χώρες από 21 Ιανουαρίου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε πλήρη αναστολή αιτήσεων θεώρησης (visa) για πολίτες 75 χωρών, στο πλαίσιο μιας ευρείας αναθεώρησης της μεταναστευτικής και προξενικής πολιτικής.

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από τις 21 Ιανουαρίου και έχει επ’ αόριστον διάρκεια. Στη λίστα των χωρών που επηρεάζονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Σομαλία, το Αφγανιστάν, η Ρωσία, το Ιράν, η Βραζιλία, η Νιγηρία και η Ταϊλάνδη. Η απόφαση αφορά όλες τις κατηγορίες θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών, φοιτητικών, επαγγελματικών και μεταναστευτικών θεωρήσεων, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις.

«Παγώνουν» τα ραντεβού σε όλες τις Αμερικανικές πρεσβείες σε αυτές τις χώρες

Η αναστολή δεν συνιστά επίσημη απαγόρευση εισόδου, αλλά «πάγωμα» της προξενικής διαδικασίας, γεγονός που στην πράξη σημαίνει ότι δεν εξετάζονται νέες αιτήσεις ούτε προχωρούν εκκρεμείς υποθέσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας, ελλιπών μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας σε ορισμένες χώρες, καθώς και την ανάγκη επανεξέτασης των διαδικασιών ασφαλείας. Η κίνηση θυμίζει προηγούμενες πολιτικές περιορισμού της εισόδου στις ΗΠΑ, που είχαν υιοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως εις βάρος χωρών με ασταθή πολιτική κατάσταση ή τεταμένες διπλωματικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, η έκταση του μέτρου, με 75 χώρες να επηρεάζονται ταυτόχρονα, θεωρείται από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπερίληψη χωρών με στενούς οικονομικούς, εκπαιδευτικούς ή μεταναστευτικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, όπως η Βραζιλία και η Νιγηρία, γεγονός που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις σε πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, ανθρωπιστικές οργανώσεις εκφράζουν ανησυχία για τους πολίτες χωρών όπως το Αφγανιστάν και η Σομαλία, οι οποίοι συχνά αιτούνται visa για λόγους ασφάλειας ή οικογενειακής επανένωσης.

Μέχρι στιγμής, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την άρση της αναστολής, ενώ διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι το μέτρο θα επανεξεταστεί ανά χώρα, με βάση κριτήρια ασφάλειας και συνεργασίας με τις αμερικανικές αρχές. Η εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, καθώς και πολιτικές πιέσεις εντός των ΗΠΑ, ιδιαίτερα από επιχειρηματικούς και εκπαιδευτικούς φορείς που εξαρτώνται από τη διεθνή κινητικότητα.