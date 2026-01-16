Ρεκόρ χιονόπτωσης στη Ρωσία: Πολυκατοικίες «θαμμένες» κάτω από το χιόνι

Η βορειοανατολική Ρωσία γνώρισε χιονοθύελλα ρεκόρ, με το χιόνι να φτάνει μέχρι τον δεύτερο όροφο πολυκατοικιών, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας. Η Καμτσάτκα κατέγραψε τη μεγαλύτερη χιονόπτωση των τελευταίων 146 ετών.

Η σφοδρή χειμερινή καταιγίδα έπληξε τη χερσόνησο της Καμτσάτκα τη νύχτα της 13ης Ιανουαρίου, παραλύοντας την περιοχή. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν το χιόνι να θάβει αυτοκίνητα και εισόδους κατοικιών, δημιουργώντας ένα «απόκοσμο» τοπίο. Σε ένα από τα βίντεο, άνδρας φαίνεται να κάνει βουτιά από το παράθυρο του τρίτου ορόφου στο συσσωρευμένο χιόνι στο έδαφος.