Απόκοσμες εικόνες από τη Ρωσία: Πόλεις - φαντάσματα κάτω από τον πάγο

Η χερσόνησος της Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, βιώνει τις τελευταίες ημέρες μια από τις πλέον ακραίες καιρικές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών. Η σφοδρή και συνεχής χιονόπτωση έχει θάψει κυριολεκτικά ολόκληρες γειτονιές, με το ύψος του χιονιού να φτάνει σε πολλές περιοχές τα 2 μέτρα, προκαλώντας την πλήρη παράλυση της ζωής.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι απόκοσμες. Κάτοικοι αναγκάζονται να σκάβουν τούνελ μέσα στο συμπαγές χιόνι μόνο και μόνο για να φτάσουν στην εξώπορτα του σπιτιού τους ή να βγουν στον δρόμο. Σε ορισμένες συνοικίες, οι όγκοι του χιονιού έχουν καλύψει τον πρώτο και τον δεύτερο όροφο των κτιρίων, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι σε σημεία όπου σχηματίστηκαν μεγάλοι όγκοι, το χιόνι άγγιξε ακόμα και τον τέταρτο όροφο.

Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler. Kar fırtınası binaları örttü. ❄️ pic.twitter.com/oJLbU6Jrzx — hawaeather (@hawaeather) January 17, 2026

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θύματα

Η κατάσταση είναι δραματική, καθώς ο ισχυρός χιονιάς –ο δριμύτερος που καταγράφεται στην περιοχή εδώ και 30 χρόνια– έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Σύμφωνα με τους The Moscow Times, τα θύματα καταπλακώθηκαν από τεράστιους όγκους χιονιού που υποχώρησαν από στέγες κτιρίων.

Οι αρχές έχουν κηρύξει την πρωτεύουσα και τις γύρω περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

-Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες παραμένουν κλειστά.

-Οι συγκοινωνίες έχουν διακοπεί πλήρως, καθώς το οδικό δίκτυο είναι αδιάβατο.

-Ο κίνδυνος χιονοστιβάδων παραμένει εξαιρετικά υψηλός, ακόμα και μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

🇷🇺 | En la región de Kamchatka, en Rusia, un vecino tuvo que cavar un túnel para llegar a la puerta de su casa, totalmente sepultada por la nieve. Se trata de la mayor acumulación en 146 años, superando récords de 1880. pic.twitter.com/ZaddqM7qYd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 17, 2026

Η αιτία του φαινομένου

Η ακραία αυτή κακοκαιρία αποδίδεται σε μια σειρά από συστήματα χαμηλής πίεσης που σχηματίστηκαν στην Οχοτσκική Θάλασσα. Αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά σαρώνουν την Άπω Ανατολή, φέρνοντας μαζί τους ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις ρεκόρ, εγκλωβίζοντας χιλιάδες πολίτες στα σπίτια τους.

Οι κάτοικοι, παρά την εξοικείωσή τους με τον βαρύ ρωσικό χειμώνα, δηλώνουν σοκαρισμένοι από την ταχύτητα και την ένταση με την οποία το χιόνι «εξαφάνισε» τους δρόμους και τα οχήματά τους μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.