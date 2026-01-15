Τραμπ: «Ο Ζελένσκι φταίει που δεν έχουμε ειρήνη - Ο Πούτιν είναι έτοιμος να υπογράψει συμφωνία»

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ως υπεύθυνο που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, από το Οβάλ Γραφείο.

Στον αντίποδα, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη σχεδόν τετραετή εισβολή του στην χώρα. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν πιο διστακτικός.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε συγκεκριμένα ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία».



Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση της Ευρώπης από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ζελένσκι».

Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν επιβεβαίωσε στο Reuters ένα πιθανό επερχόμενο ταξίδι στη Μόσχα των Γουίτκοφ και Κούσνερ, το οποίο ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.



Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, απάντησε ότι θα το κάνει, αλλά άφησε να εννοηθεί πως δεν έχουν καθοριστεί σχέδια. «Θα το έκανα – αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Εγώ εκεί θα είμαι».



Ερωτηθείς γιατί πιστεύει ότι ο κ. Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο: «Απλώς νομίζω ότι ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Κρεμλίνο: «Ο Τραμπ έχει δίκιο για τον Ζελένσκι»

Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Ντόναλντ Τραμπ. «Η κατάσταση επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα για το καθεστώς του Κιέβου. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Ο διάδρομος λήψης αποφάσεων του καθεστώτος του Κιέβου στενεύει».



«Είπαμε πέρυσι ότι, φυσικά, έχει περάσει προ πολλού ο καιρός, ότι ο Ζελένσκι πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να λάβει την κατάλληλη απόφαση. Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν το έχει κάνει αυτό».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα υποδεχθεί τον απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μόλις συμφωνηθεί η ημερομηνία για την επίσκεψη.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει στην πρόταση του προέδρου Πούτιν να παραταθούν ανεπίσημα για έναν χρόνο οι προβλέψεις της τελευταίας εναπομείνασας συμφωνίας για τα πυρηνικά όπλα μεταξύ της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, της συνθήκης New START, που αναμένεται να λήξει σε τρεις εβδομάδες.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου έκανε τη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση για τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος δήλωσε πως θέλει, αντί γι’ αυτή, μια πιο φιλόδοξη συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων που θα περιλαμβάνει την Κίνα –κάτι για το οποίο το Πεκίνο δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον έως τώρα.



Σχετικά με την ιδέα της ανάπτυξης ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αναφορές ότι η Ρωσία φέρεται να είναι έτοιμη να συμφωνήσει στην ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία εάν, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει και στρατεύματα από την Κίνα και χώρες του Παγκόσμιου Νότου. «Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω» είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

