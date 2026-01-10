Νέες απειλές από Μεντβέντεφ: «Δεν θα ανεχτούμε κανέναν ευρωπαϊκό ή νατοϊκό στρατό στην Ουκρανία»

«Η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία», τόνισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ενώ δημοσίευσε και ένα βίντεο με πρόσφατη επίθεση με πυραύλους Oreshnik στην περιοχή του Λβιβ.

Ειδικότερα, σχολιάζοντας δημοσίευμα περί γαλλικού στρατού σε ουκρανικό έδαφος, ο Μεντβέντεφ έγραψε στο Twitter:

«Οι ηγέτες της Ευρώπης προφανώς θέλουν πραγματικά έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Αυτό έχει ειπωθεί χίλιες φορές — αλλά όχι, ο Μικρόν συνεχίζει να προωθεί αυτές τις αξιολύπητες ανοησίες. Λοιπόν, προχωρήστε. Να σε τι θα καταλήξετε:».

Le Monde: Η Γαλλία ετοιμάζεται να στείλει 6.000 στρατιώτες στην Ουκρανία

Αυτή την αντίδραση του Μεντβέντεφ προκάλεσε δημοσίευμα της Le Monde, σύμφωνα με το οποίο η Γαλλία ετοιμάζεται να στείλει 6.000 στρατιώτες στην Ουκρανία, μόλις πέσουν οι υπογραφές στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στο κοινοβούλιο και τη γαλλική κυβέρνηση ένα σχέδιο για την ανάπτυξη 6.000 Γάλλων στρατιωτών στο έδαφος της Ουκρανίας αμέσως μετά την υπογραφή μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η αποκάλυψη αυτή, που έφερε στο φως η εφημερίδα Le Monde, προέκυψε μετά από μια κλειστή συνεδρίαση στο Μέγαρο των Ηλυσίων στις 8 Ιανουαρίου 2026, στην οποία συμμετείχαν υπουργοί, η στρατιωτική ηγεσία και οι επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων.

Σύμφωνα με τις εμπιστευτικές λεπτομέρειες που παρουσίασε ο Μακρόν, οι γαλλικές δυνάμεις δεν θα δρουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αλλά θα τοποθετηθούν «μακριά από τη φωτιά» για να αναλάβουν τη συνοδεία και την εκπαίδευση των ουκρανικών μονάδων.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Φαμπιάν Μαντον, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για δύναμη αποτροπής ή σταθεροποίησης, αλλά για «δυνάμεις υποστήριξης του ουκρανικού στρατού».

Η αντιπολίτευση επιμένει ότι μια τέτοια αποστολή απαιτεί εντολή από τον ΟΗΕ – κάτι που θεωρείται αδύνατο λόγω του ρωσικού βέτο.

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μετά την επίθεση με Oreshnik

Την ίδια ώρα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως στις 12 Ιανουαρίου για να συζητήσει την τελευταία ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην οποία έκανε χρήση του βαλλιστικού πυράυλου Oreshnik μέσου βεληνεκούς.

«Η συνεδρίαση θα ασχοληθεί με τις κατάφωρες παραβιάσεις του Χάρτη του ΟΗΕ από τη Ρωσία», έγραψε ο Σιμπίχα στο Twitter.