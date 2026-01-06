Βρετανία και Γαλλία υπέγραψαν συμφωνία για ανάπτυξη δυνάμεων στην Ουκρανία σε περίπτωση συμφωνίας

Δήλωση πρόθεσης για την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας υπέγραψαν σήμερα η Βρετανία και η Γαλλία κατά τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Παρίσι.

Η υπογραφή της διακήρυξης, που υπέγραψαν ο Κιρ Στάρμερ, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, διασφαλίζοντας τον ουρανό και τις θάλασσες της Ουκρανίας και δημιουργώντας ένοπλες δυνάμεις.

Η «Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία» θα λειτουργεί ως δύναμη διαβεβαίωσης, υποστηρίζοντας την ειρήνη και την ασφάλεια, ενώ η υπογραφή της δήλωσης ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις βρετανικές και γαλλικές δυνάμεις να επιχειρούν σε ουκρανικό έδαφος, καλύπτοντας ουρανό και θάλασσες και ενισχύοντας τις μελλοντικές αμυντικές δυνατότητες της χώρας.

Στα σχέδια περιλαμβάνονται η δημιουργία μονάδας συντονισμού και η εγκατάσταση στρατιωτικών κόμβων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, καθώς και η κατασκευή προστατευμένων εγκαταστάσεων για όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι περιέγραψε τη νέα Διακήρυξη του Παρισιού ως «πολύ συγκεκριμένη»

«Αυτό καταδεικνύει την προθυμία του συνασπισμού και των ευρωπαϊκών χωρών να εργαστούν για την ειρήνη», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας προσθέτοντας πως «θέλουμε να είμαστε έτοιμοι, ώστε όταν η διπλωματία καταλήξει σε ειρήνη, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δυνάμεις του συνασπισμού των προθύμων».

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ορισμένα ζητήματα «παραμένουν ανοιχτά», συμπεριλαμβανομένου του αναθεωρημένου ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων.

Μακρόν: «Σημαντικό βήμα προς μια σταθερή και διαρκή ειρήνη»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους λίγο μετά τη λήξη της σημερινής συνάντησης κορυφής για το Ουκρανικό, στο Παρίσι, δήλωσε ότι «αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», στο βαθμό που 35 κράτη του δυτικού κόσμου, των ΗΠΑ συμπεριλαμβανομένων, δήλωσαν διατεθειμένα να παράσχουν στην Ουκρανία, μετά την επίτευξη ειρήνης με τη ρωσική πλευρά, ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου, αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που έχουν δηλώσει διατεθειμένα να συνδράμουν την Ουκρανία, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη τη συνέχιση «των προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος» η οποία θα παράσχει, όπως είπε «μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής».

Ανέφερε επίσης ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.