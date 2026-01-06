Μητσοτάκης στη «Συμμαχία των Προθύμων»: Στήριξη στην Ουκρανία χωρίς στρατιωτική συμμετοχή

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων», των Ευρωπαίων ηγετών που δείχνουν τη στήριξή τους στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί και την σημαντικότερη εγγύηση ασφαλείας. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει από τις αρχές Δεκεμβρίου συνεισφορά 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της νατοϊκής πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία. Δεν αποκλείει, ωστόσο, τη συνδρομή της χώρας με άλλους τρόπους, εκτός Ουκρανίας, ακόμη και σε ζητήματα θαλάσσιας επιτήρησης.

Όπως επισημάνθηκε, για οποιοδήποτε πλαίσιο στήριξης θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες εθνικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στις εγγυήσεις ασφαλείας, τόσο για την Ουκρανία όσο και για την Ευρώπη συνολικά.

Παράλληλα, τόνισε τη συμβολή της Ελλάδας στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας, με έμφαση στην παροχή φυσικού αερίου μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης και του Κάθετου Διαδρόμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι δεν μπορεί να νομιμοποιείται η αλλαγή συνόρων με τη χρήση βίας και ότι η Ουκρανία είναι εκείνη που θα αποφασίσει για το μέλλον της.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη στενού συντονισμού των ευρωπαϊκών θέσεων, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει μια καθαρή, ενιαία στρατηγική στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.