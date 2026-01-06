Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία»

Την πλήρη υποστήριξη της κυβέρνησης στην κοινή δήλωση ευρωπαϊκών κρατών για με την Γροιλανδία και την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής έκανε σαφή ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 6 Ιανουαρίου.

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για την Γροιλανδία που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την Κοινή Δήλωση για τη Γροιλανδία. Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας.»