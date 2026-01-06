«Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω» - Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη

Με το βλέμμα στην εθνική ομοψυχία και τη θωράκιση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για τα Θεοφάνια. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ενότητα απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις του 2026, δίνοντας έμφαση στην αλήθεια, την κοινωνική ευθύνη και τη σταθερή προσήλωση στο εθνικό συμφέρον για ένα καλύτερο αύριο.

Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την εορτή των Θεοφανίων:



Κάθε χρόνο, τα Θεοφάνια μάς δίνουν νέα δύναμη να μένουμε σταθεροί στην πορεία μας. Ιδίως τώρα, σ’ έναν κόσμο αβέβαιο, με ανατροπές και πρωτόγνωρες προκλήσεις. Με την Ελλάδα, ωστόσο, να προχωρεί, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών της. Πάνω απ’ όλα, όμως, ενισχύοντας την άμυνά της και προσαρμόζοντας την πολιτική της στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον.



Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, χωρίς ν’ αρνούμαστε τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε ό,τι ακόμη μας κρατά πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα αντί για τα ψέματα και τα μεγάλα λόγια. Όπως και υπεύθυνοι απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία. Στον διπλανό συμπολίτη μας, αλλά και στις γενιές που έρχονται.



Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας.